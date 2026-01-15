Sánchez anuncia un fondo soberano de 10.500 millones para mantener el empuje de los Next Generation

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará España crece, dotado con 10.500 millones de euros para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation, informa EFE.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que este fondo lo presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el objetivo es movilizar 120.000 millones de euros de inversión nacional e internacional.

Se trata, según ha dicho, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

Sánchez Galán y Tamin Al Thani sellarán en Madrid su alianza en Iberdrola, de la que el fondo soberano de Qatar es primer accionista Ver más

El nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

España Crece invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

“Si los fondos Next Generation fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo.