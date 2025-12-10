CNN, Trump y Netflix: todo lo que esconde la opa de Paramount para hacerse con Warner Bros.

La lucha entre dos de los gigantes de la industria audiovisual -Netflix y Paramount Skydance- para comprar Warner Bros. Discovery (WBD) se intensifica. La opa hostil lanzada este lunes por Paramount, valorada en unos 108.000 millones de dólares, desafía el acuerdo previamente alcanzado por Netflix para adquirir la compañía por 82.700 millones de dólares.

Mientras que la oferta de Netflix se interesa solo por el control de los estudios de WBD, con su catálogo audiovisual y servicios como HBO Max, el plan de Paramount engloba a la totalidad de la compañía. Esta operación incluiría canales de cable y noticias como la CNN, TNT, HGTV, Eurosport y Discovery+.

Precisamente, CNN ha sido en más de una ocasión el blanco de los ataques de Donald Trump, a la que ha acusado de "noticias falsas". Por su parte, David Ellison, CEO de Paramount, habría supuestamente prometido a varios funcionarios remodelar profundamente la cadena si su propuesta prosperaba, según The Wall Street Journal. Es más, varios medios señalan que a Trump le interesaría un cambio de propiedad en el canal de televisión.

Además de la respuesta de los accionistas, que tienen un plazo aproximado hasta el próximo 8 de enero, los organismos antimonopolio también estudiarán la viabilidad de sendos acuerdos. Se trata de un enfrentamiento entre un sello emblemático de Hollywood y una startup tecnológica que lidera el mercado y que se ha objeto de crítica, en varias ocasiones, por el movimiento 'Make America Great Again' (MAGA).

El presidente de EEUU ha decidido no posicionarse públicamente a favor de ninguno de los interesados, aunque la administración Trump permitió la fusión de Paramount y Skydance este verano en medio de controversia. La cadena CBS, propiedad de Paramount, aceptó pagar al presidente 16 millones de dólares para cerrar una demanda a raíz de una entrevista a Kamala Harris que Trump consideró manipulada. Posteriormente, la misma cadena canceló el programa del cómico Stephen Colbert, crítico con el mandatario.

Los vínculos de Trump en Paramount

El CEO de Paramount, David Ellison, es hijo del cofundador de Oracle Corporation, Larry Ellison, que a su vez es cercano a Trump. A principios de 2025, el presidente llegó a describir a Ellison como "un hombre increíble y un empresario excepcional". Según The Wall Street Journal, tras conocerse el acuerdo entre WBD y Netflix, Ellison padre llamó por teléfono al presidente para advertirle que la compraventa perjudicaría a la competencia.

Ellison padre ha sido donante del Partido Republicano y, de hecho, llegó a organizar un acto de recaudación de fondos para Trump en 2020. Sin embargo, los registros federales no detallan ninguna contribución pública al mandatario. El presidente norteamericano y el cofundador de Oracle suelen reunirse en el Despacho Oval y Mar-a-Lago. En medio de la polémica judicial sobre la existencia de TikTok en EEUU, Ellison suena como uno de los principales candidatos para asumir su control.

Por otro lado, entre los inversores que apoyan la opa hostil de Paramount, se encuentra Affinity Partners. Este fondo de capital privado fue fundado por Jared Kushner, empresario y yerno de Trump. El marido de Ivanka Trump ha participado con su fondo en importantes adquisiciones como la del gigante de los videojuegos Electronic Arts por 55.000 millones de dólares.

Antes de Affinity Partners, Kushner ejerció como asesor de Trump durante su primer mandato. Incluso asumió un rol importante durante la campaña presidencial de 2016. Ahora, a pesar de no contar con ningún cargo gubernamental, el empresario ha participado en los procesos de negociación para la paz en Gaza y en Ucrania.

Además de Kushner, la opa ha sido respaldada por fondos de Arabia Saudí, Catar y Abu Dabi, que aportarían capital para cubrir parte de los 41.000 millones de dólares en ‘equity’, complementando los 54.000 millones en deuda asegurada con bancos estadounidenses.

La disputa comercial por WBD comenzó el pasado octubre precisamente con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por toda la compañía. Sin embargo, tras varias propuestas sin éxito, el conglomerado apeló directamente a los accionistas de WBD en su oferta pública de adquisición (OPA) hostil de este lunes. De salir adelante esta operación, Paramount Skydance podría competir en mejores condiciones contra Netflix, Disney y Amazon en el mercado global.