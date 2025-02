Díaz reprocha a Hacienda haberse enterado "por la prensa" de que el salario mínimo pagará IRPF

Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han evidenciado públicamente sus diferencias a cuenta de la tributación a partir de ahora del salario mínimo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado el incremento de esta percepción hasta los 1.184 euros, según recoge EFE. Tras la reunión del Gabinete, han comparecido ante los informadores la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La también ministra de Trabajo ha insistido este martes en que las rentas correspondientes al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) deberían estar exentas de tributación. Las opiniones y los gestos de Alegría y Díaz han provocado una tensa rueda de prensa inédita en la presente legislatura después de que hubiera otras en la pasada que dejaron patente igualmente las diferencias de criterio entre los entonces socios de Gobierno, PSOE y Podemos.

Díaz ha afeado que no ha habido "ni comunicación" por parte del Ministerio de Hacienda de no ajustar el IRPF ya que se ha enterado a través de "la prensa". También ha criticado que no hubiese "ni deliberación" en Consejo de Ministros.

Así, aunque ha asegurado respetar la competencia de Hacienda en esta materia, ha avanzado que si llega al Congreso alguna iniciativa para eximir de tributación las rentas equivalentes al salario mínimo "va a contar con la anuencia de Sumar". "Hay que hacer pedagogía fiscal", ha apuntado Díaz, pero "creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo".

En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que la recaudación "va en beneficio de mejorar las políticas públicos y los servicios públicos" de los que todos los ciudadanos "hacemos uso".

Fuentes de los dos socios de Gobierno han querido restar posteriormente importancia al choque en público haciendo hincapié en el argumento de que es normal que haya discrepancias en un Ejecutivo de coalición y que lo sucedido no va a tener ninguna consecuencia política ni supone una crisis.

Pero el episodio de este martes tendrá continuidad en el Parlamento después de que Sumar haya anunciado una proposición de ley para garantizar que quienes perciban el salario mínimo estén exentas de tributar en el IRPF. El partido de Díaz anuncia "batalla".

Hacienda ha decidido no ajustar el IRPF al nuevo salario mínimo, como venía haciendo hasta ahora, por lo que dejará de estar exento y algunos de sus perceptores estarán sujetos a retenciones, en función de su situación personal. De acuerdo a los cálculos de Hacienda, un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención, igual que ahora, pero si es soltero y no tiene hijos se le retendrán 300 euros al año, casi la mitad de los 700 euros en que se incrementará su retribución.