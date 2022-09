A una familia británica le sale más barato un todo incluido en Canarias que viajar por su propio país

En Canarias, en Baleares y en la Costa del Sol se ha notado: suena más acento británico. En general, hay más acento de todas partes, pero la vigorosa recuperación del turismo en España ha pasado por el retorno de los británicos. Está siendo una de las temporadas de verano más ventajosas que se recuerdan para que los británicos vengan a disfrutar de las vacaciones por dos factores: un euro depreciado frente a la libra a niveles de hace más de 20 años y el hecho de que muchas familias adquirieron paquetes turísticos antes de la ola inflacionista. Tal es el nivel que una agencia británica vende así sus paquetes: un todo incluido en Canarias sale más barato que quedarse en su propio país.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de turismo relativos a julio: se ha duplicado el número de turistas que han llegado ese mes. Es decir, llegaron 9 millones frente los 4,3 del mismo mes de 2021. La británica es la nacionalidad predominante, algo que no es una novedad: son uno de cada cinco. Si sumamos los turistas llegados en los primeros siete meses del año, la cifra se ha multiplicado por cuatro respecto a 2021 (de 9,8 a 39,2 millones). En el caso de los británicos, se ha multiplicado por 10 (de 829.000 a 8,3 millones).

La recuperación, más allá de los rasgos especiales de este año, tiene su base en una explicación más sencilla: los británicos estaban deseando volver. “Hemos venido observando esta evolución: el mercado británico ha vuelto con mucha fuerza”, explica a infoLibre Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. “Los británicos no son solo los que más vienen en número, son los que más tiempo están en nuestro país y los que más gastan. Han vuelto a España tan pronto como han podido”, añade.

Un año excepcional para ser turista británico en España

El turista británico lo ha tenido fácil. En primer lugar, el mercado de divisas ha ido a su favor. El euro, como también ha ocurrido en el caso del dólar, ha perdido valor ante la libra. Desde el último verano prepandémico de 2019 los euros cuestan a los británicos alrededor de un 10% menos. Esto quiere decir que en agosto de 2019 un británico podía comprar 1,06 euros con una libra, mientras que este verano ha podido comprar 1,19. Parece una cantidad irrisoria, pero la perspectiva cambia si pensamos en el presupuesto familiar de unas vacaciones. Convertir 3.000 libras en 2019 devolvía unos 3.180 euros. Este año, alrededor de 3.570.

“A ellos les viene muy bien el cambio”, explica el Ignacio Ruiz, coordinador del Máster en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos. “No solo para los turistas. A los grandes grupos turísticos en España les resulta mucho más barato el mantenimiento de sus hoteles aquí ya que el cambio de moneda les supone un ahorro. Así pueden jugar con esos márgenes”, señala el profesor. Se refiere a los grandes turoperadores como TUI o Jet2holidays, empresas que gestionan alojamientos turísticos y aerolíneas, lo que les permite vender packs de vacaciones completos a unos precios competitivos al eliminar intermediarios.

Esto lleva a otra ventaja para las familias británicas, especialmente para las que planificaron las vacaciones con tiempo. La más previsoras adquirieron sus paquetes turísticos a principios de año, antes de que las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania provocaran unas tasas inflacionistas no vistas en 40 años. “Estas empresas deben tener cerrados los precios de sus paquetes de viaje desde principios de año, por lo que la muchas empresas turísticas han debido de asumir la inflación en sus márgenes de beneficios. El aumento de las materias primas alimentarias y energéticas ha sido posterior”, explica Garrido.

Cuando viajar a España es más barato que viajar en tu país

Una agencia británica de viajes vio claro el cóctel de alicientes para salir este verano de la isla y ha lanzado una calculadora online para ver qué sale más a cuenta: un todo incluido en Canarias, Grecia o Portugal, o quedarse viajando por algunos destinos del Reino Unido, pagando comidas y bebidas aparte. En todos los casos sale más a cuenta poner kilómetros de distancia.

Podría pensarse que es solo una mera estrategia de compra. La agencia británica Bloomberg, que cuenta con uno de los departamentos de análisis de datos empresariales más potentes del mundo, lo ha contrastado y el resultado es que esa campaña de publicidad no falta a la verdad. Bloomberg considera que por lógica, quedarse en Reino Unido es más barato, pero cuando se incluyen el factor de los paquetes turísticos la situación cambia: “Aunque el precio medio de seis noches de alojamiento para una familia de cuatro miembros en Cornualles es más bajo que en Canarias o las islas griegas, los paquetes a estos últimos destinos llevan incluidos los costes de alimentos y bebidas y, a veces, incluso algo de entretenimiento. Y playas más soleadas”, analiza Bloomberg.

“Es posible que esto esté ocurriendo”, explica el profesor Ignacio Ruiz, que añade: “Los hoteles tienen unos costes de mantenimiento mucho más ajustados aquí que en Reino Unido. Los turoperadores tienen un margen de beneficio bastante más amplio, lo que les permite bajar más los precios frente a los hoteles de Reino Unido”. Esto se agrava con la situación mencionada anteriormente: muchas cadenas hoteleras no han podido incluir la inflación en sus precios porque vendieron los paquetes antes de que llegara el tsunami de la inflación. El académico destaca un riesgo para el sector: “Si la oferta turística no puede modificar su precio y la inflación sigue a estos niveles, significa que algunos hoteles no van a sobrevivir. En temporada baja tienen que vivir con lo que ganen durante el verano”, explica el profesor.

Carlos Garrido, presidente de la principal asociación de agencias de viajes, coincide con el profesor y añade un elemento más: “Claro que es posible que esté pasando. La turoperación consigue tarifas negociadas muy atractivas. Esto ya pasaba antes. Tenemos un producto competitivo de mucho valor. Es el clima, la gastronomía, el deporte… Por eso España es líder: buenos precios y una gran oferta turística”.