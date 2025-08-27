La firma de hipotecas sube el 31,7% en junio y encadena un año de ascensos

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad aumentó el 31,7% en junio, con respecto al mismo mes del año previo, y se situó en 41.834 operaciones, con lo que ha encadenado doce meses al alza, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y recoge EFE.

El importe medio de estas hipotecas ha aumentado el 15,5%, hasta los 168.363 euros, con un tipo de interés medio del 2,99%.

De ellas, el 28% se constituyeron a un tipo de interés variable, mientras que las de tipo fijo se situaron en el 72%.