Glovo despedirá a 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla

Glovo ha anunciado el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla actual, lo que "impactará en buena medida" en la composición de su sede en Barcelona, según informa Europa Press.

El consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, ha detallado en una carta abierta de este lunes que la decisión afectará a las funciones de apoyo empresarial, contratación y datos, y ha garantizado que no afectará a mensajeros, personal de almacén ni empleados de primera línea, en sus palabras.

Pierre ha lamentado que el "rápido crecimiento" de la empresa ha provocado —textualmente— ineficiencias en sus operaciones, y ha anunciado que este 2023 la compañía realizará análisis en profundidad del funcionamiento de todos los departamentos para corregirlos.

"Cuando creces tan rápido, hay una necesidad de escalar el equipo tan rápido como puedas para gestionar la situación", ha explicado, si bien ha defendido que el gasto de la compañía siempre ha sido frugal.

Ha explicado que, en octubre de 2022, Glovo empezó a ver "una desaceleración" de sus tasas de crecimiento anuales, así como de la demanda, que ha atribuido a las tasas de interés e inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Pierre ha augurado que Glovo protagonizará "un crecimiento fuerte de doble dígito" para este 2023 y ha defendido que la industria tiene —en sus palabras— un futuro brillante por delante.

Tras la sanción de la inspección de trabajo

El anuncio se produce pocos días después que la plataforma de reparto Glovo haya sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros, acumulando sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 'falsos autónomos' y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

En concreto, la Inspección ha propuesto una sanción a Glovo Madrid de 32,9 millones por no tener dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 7.022 trabajadores (la ley rider obliga a contratar a los repartidores como asalariados). El acta de liquidación por no cotizar por ellos a la Seguridad Social asciende a 19 millones de euros.

A estos importes hay que sumar otra multa de 5,2 millones de euros que ha impuesto la Inspección a la plataforma de reparto por tener trabajando de manera irregular a 813 extranjeros.

De este modo, estas últimas actuaciones contra la plataforma de reparto han implicado sanciones y actas de liquidación por un importe global de 56,7 millones de euros, siendo la cifra de trabajadores afectados de 7.835 personas.

Con esta última multa, Glovo acumula en España sanciones por valor de 205,3 millones de euros, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 37.348.

La llamada ley rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.

Tras conocer la nueva sanción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desde la plataforma de reparto indicaron a Europa Press que el periodo inspeccionado al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la conocida como ley rider.

"Además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España. No existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España", subrayaron desde la compañía, que anunció que recurrirá la propuesta de sanción.