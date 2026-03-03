El mercado laboral suma 97.004 afiliados en febrero y el paro sube en 3.584 personas

La Seguridad Social ha sumado 97.004 afiliados en febrero, hasta los 21.670.636, mientras que el paro ha subido en 3.584 personas, hasta un total de 2.442.646 desempleados, informa EFE.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en febrero ha tirado del empleo la educación, con 30.142 afiliados más; la hostelería con 22.932, y la construcción, con 17.478 empleos más.

En el último año, el mercado laboral ha ganado 474.482 trabajadores, mientras que el paro se ha reducido en 150.803 personas, lo que deja el total en esos 2,44 millones, el nivel más bajo en este mes desde 2008, según destaca el Ministerio de Trabajo.