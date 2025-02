Nissan abandona las negociaciones para fusionarse con Honda

Nissan ha decidido retirarse del acuerdo firmado con Honda para negociar una fusión de ambas compañías debido a las diferencias entre ambas sobre la estructura de la empresa conjunta resultante, según adelantó este miércoles el diario Nikkei y recoge EFE. La empresa automovilística Nissan abandonará así el memorándum de entendimiento (MOU) bajo el cual se encontraban negociando desde finales del pasado diciembre ante la incapacidad de llegar a un consenso sobre los términos de la fusión, según publicó el citado diario económico nipón.

Un portavoz de Nissan dijo a EFE que esta noticia "no se corresponde con ninguna información anunciada por la empresa" y señaló que ésta tiene previsto hacer pública su postura oficial sobre el estado de las negociaciones a mediados de mes. Otra portavoz de Honda se pronunció en términos similares al señalar que esa información no procede de la empresa y reiteró que "no hay ningún cambio" respecto al anuncio efectuado por ambas firmas el pasado viernes.

Nissan Motor y Honda Motor comunicaron el 31 de enero sus planes para "anunciar la dirección de la integración a mediados de febrero", pese a que anteriormente se habían comprometido a revelar detalles concretos de su proyecto de fusión a finales de enero.

Esto ya mostraba un retraso en las conversaciones entre el segundo mayor fabricante nipón de vehículos (Honda) y el tercero (Nissan) dirigidas a concluir en junio sus planes de fusión bajo una sociedad conjunta, con vistas a su establecimiento en 2026, que daría lugar al tercer mayor fabricante mundial de coches por volumen de ventas, por detrás de la también nipona Toyota y la alemana Volkswagen.

El presidente de Renault-Nissan, detenido en Japón por supuesto fraude fiscal Ver más

En la víspera, la cadena estatal NHK ya señaló que ambas empresas estaban atravesando dificultades para avanzar en sus negociaciones y apuntaba a un posible bloqueo de las mismas debido a las diferencias sobre la estructura de la futura empresa conjunta.

Según lo publicado por NHK y Nikkei, el punto muerto de las negociaciones llegó con una propuesta planteada por Honda para adquirir la mayor parte de las acciones de Nissan y convertirla en su subsidiaria bajo el paraguas de la empresa conjunta.

Nissan habría decidido abandonar de forma unilateral el MOU al considerar inaceptables estos términos, según Nikkei, que también afirma que las dos empresas dejan la puerta abierta a unas nuevas negociaciones en el futuro o a concentrar su colaboración en áreas concretas como la comercialización de vehículos eléctricos.