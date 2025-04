Polacos, ucranianos y chinos se lanzan a comprar casas en España y desplazan a rusos y británicos

Polacos, chinos y ucranianos son los extranjeros que más aumentan sus compras de vivienda en España, según la estadística notarial. Al cierre de 2024, las transacciones de ciudadanos polacos aumentaron un 43,7%, las de personas con nacionalidad china lo hicieron un 26,5% y las de ucranianos un 26,3%. Por otro lado, caen las adquisiciones por parte de rusos (-10%), franceses (-2%), británicos (-1,7%) y belgas (-1,6%), clientes tradicionales del mercado nacional. En el caso de Polonia y los países del este de Europa, los portales inmobiliarios señalan que es a partir de 2022 cuando comienza a aumentar esta tendencia, lo que podría señalar una vinculación con el desarrollo de la guerra de Ucrania y la invasión por parte de Rusia.

La compraventa de viviendas en España es un indicador que no para de subir. Da igual si se mira la evolución mensual o la interanual: en enero, las compraventas de vivienda aumentaron en más de 6.000 con respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, y en el conjunto de 2024 estas operaciones crecieron un 10%, hasta las 641.900 transacciones. Los precios, por su parte, también aumentaron, tanto en casas nuevas como de segunda mano, y el problema de la vivienda sigue creciendo. En España, al cierre de 2024, la tasa de variación anual del precio de la vivienda se situó en el 11,3%. Los inmuebles nuevos aumentaron un 12,3% su importe y los de segunda mano un 11%, con un impulso muy destacado en el último trimestre del ejercicio, según los últimos datos del INE.

Una de las soluciones a este problema poliédrico pasa por tratar de separar la vivienda como elemento de necesidad para las familias, de aquella que se dedica a la especulación o al ocio para tratar de frenar los precios y facilitar el acceso a los ciudadanos. La compra de vivienda por extranjeros suele incluirse dentro de las causas que hinchan los precios debido a que quienes compran suelen tener rentas más altas, pueden pagar importes más altos o buscan una segunda residencia en una zona turística, aumentando aún más la demanda en zonas tensionadas.

Entre las medidas que ha planteado el Gobierno, está limitar la compra de vivienda por extranjeros cuando esta tenga como fin el ocio o la especulación. En este contexto se aprobó la eliminación de las conocidas como Golden Visa (visados de oro en castellano), un tipo de permisos de residencia que se concedían de manera extraordinaria a personas que compraban inmuebles con precios superiores a los 500.000 euros. Este mecanismo se había creado en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy y estaban destinadas a fomentar la entrada de capital al país, pero resultó tener, sobre todo, un efecto inflacionario sobre los precios de los inmuebles. Hasta 2023 se concedieron en España 22.430 visados de este tipo y la progresión anual mostraba una curva ascendente que pasaba de los 2.758 en 2021, a los 3.739 en 2022 y a los 5.425 en 2023. En cuanto a las nacionalidades de origen, destaca muy por encima del resto los países del continente europeo, seguidos de Asia y América del Norte.

Más allá del cambio de tendencia en las dinámicas de compra, por número de inmuebles son los británicos, alemanes y holandeses no residentes quienes acapararon el 34% de las compraventas en la segunda mitad de 2024, con un total de 10.072 entre los tres países, sobre un total de 29.201 transacciones. Entre quienes residen fuera de España, pero compran aquí una vivienda, la mayoría de las adquisiciones las realizaron los británicos, aunque las compras cayeron un 1,3% en el último semestre de 2024. Por detrás se encuentran los alemanes, que compraron 6.749 casas en 2024 y aunque a finales de ese año la compra aumentó, encadenaba cuatro semestres de caídas. Países Bajos es el tercer comprador en número de casas y cerró el año pasado con 5.616 operaciones.

Los extranjeros residentes, una dinámica distinta

“En los compradores extranjeros se observa un comportamiento diferente entre los que residen en España y los que no. Estos dos colectivos presentan, en general, motivos de compra diferenciados: los no residentes suelen adquirir una vivienda en España por motivos vacacionales y tienen preferencia por las zonas turísticas, mientras que los residentes lo suelen hacer por motivos laborales o educativos, y es más habitual que compren en zonas más urbanas”, señala un estudio de Caixabank Research.

Si se miran los datos de extranjeros que residen en España, son los marroquíes y rumanos quienes más compran. Curiosamente, son también Marruecos y Rumanía los dos países que más trabajadores extranjeros aportaron al mercado laboral español en marzo, lo que respalda la interpretación de que los extranjeros residentes suelen comprar por motivos de trabajo o porque están desarrollando su vida en España. Así, las compras de residentes y de no residentes tienen un impacto desigual en los precios de la vivienda. Mientras los primeros pagan precios más bajos y suelen comprar en zonas donde hay trabajo, los no residentes buscan zonas turísticas y, con un poder adquisitivo superior (como es el caso de ingleses o alemanes), tienden a tensionar más los precios. En este sentido, la estadística de los notarios señala que los no residentes pagan de media por sus viviendas unos 3.060 euros por metro cuadrado, mientras los residentes pagan 1.795 euros, solo 82 euros más de media que los nacionales.