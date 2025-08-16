El servicio ferroviario continúa suspendido entre Zamora y Galicia

Debido a los incendios entre Zamora y Galicia, el servicio ferroviario continúa suspendido, según ha informado Renfe este sabado. "Si tienes un billete con enlace en tren con destino Galicia, te recomendamos anular tu viaje. Renfe permite cancelación y cambios sin coste. Gracias por su comprensión", explicaba la compañía en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El incendio afecta a todos los servicios de media y larga distancia. Además, la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida al tráfico como consecuencia de los incendios forestales, que también afectan a otros tres tramos de la línea convencional de trenes.

Según ha informado Adif este sábado en la red social X, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, advirtió ayer de que todo apuntaba a que hoy la línea férrea entre Galicia y Madrid tampoco estaría en servicio por la proximidad de los incendios a las vías. "La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que Protección Civil autorice la operativa prevista. Estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando", escribió Puente.