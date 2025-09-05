La vivienda se encarece un 12,7% en el segundo trimestre, su mayor alza en más de 18 años

El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años -desde el primer trimestre de 2007-, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1 %. Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10 %.

Todo ello, en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Además, la subida del segundo trimestre se produce después de que los precios de la vivienda creciesen un 12,2% interanual en el primero y de que cerrasen el pasado año con un alza media del 8,4%, la tasa más alta desde 2007, cuando comenzó la serie de esta estadística.

La vivienda sube un 4% frente al trimestre anterior

Con respecto al trimestre anterior, el primero de 2025, los precios de la vivienda subieron un 4%. Encadenan así seis trimestres al alza de incrementos trimestrales y el dato conocido este viernes es el más elevado de ellos.

Entre abril y junio de este año, los precios de la vivienda de segunda mano fueron los que más se encarecieron, un 4,2 % respecto a los tres primeros meses de 2025.

Por su parte, los precios de la vivienda nueva subieron un 2,6% frente a los tres meses previos.

Subidas de dos dígitos en todas las comunidades

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre y en su totalidad fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia (14,6%), La Rioja (13,7%) y Aragón (13,7%). Por encima de la media también se encontraron las alzas de Castilla y León y Andalucía (13,6% en ambas), Asturias (13,5%), Melilla (13,4%), Madrid (13,3%) y Ceuta y Galicia (12,7%, respectivamente).

Entre los mercados más dinámicos, además de Madrid, el precio de la vivienda se incrementó en Cataluña un 11,6% y en la Comunidad Valenciana un 12,6%. Las menores revalorizaciones se registraron en Cantabria (10,8%) y Castilla-La Mancha (11,3%).

Junto a los datos difundidos por el INE, la tasadora Tinsa ha subrayado esta semana que la vivienda se encareció en agosto casi un 12 % con respecto al mismo mes del pasado año y las islas siguieron a la cabeza de las subidas con un incremento del 16,5 % hasta valores que superaron los máximos de la burbuja, según sus cálculos.

El Banco de España (BdE) ha cifrado entre 400.000 y 450.000 viviendas el déficit acumulado en España entre 2022 y 2024, de las que más de la mitad corresponde a tan sólo cinco provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga).

A ello se suma el cálculo provisional para este año que apunta a un déficit adicional de 150.000 viviendas. De esta forma, España acumularía ya una necesidad de unas 600.000 nuevas viviendas.

Este desajuste entre oferta y demanda, que también se observa en el mercado del alquiler, está agravando los problemas de acceso a una vivienda, principalmente entre los más jóvenes y los colectivos más vulnerables.