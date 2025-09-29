La brecha de género en pensiones tiene un impacto de 28.500 millones de euros en España

La brecha de género en pensiones e ingresos privados en la jubilación tiene un impacto económico en España de 28.500 millones de euros, cifra equivalente al 1,8% del PIB, según un estudio que han presentado este lunes la Asociación ClosinGap y Mapfre, recogido por EFE.

El informe Coste de oportunidad de la brecha de género en pensiones y ahorro previsional, cuya anterior edición se publicó en 2019, indica que ese menor crecimiento del PIB se traduciría en cerca de 500.000 puestos de trabajo menos y 4.900 millones de euros anuales menos en recaudación por IRPF e IVA.

En España, había 9,3 millones de pensionistas en 2024, repartidos más o menos equitativamente entre hombres y mujeres, y, aunque la brecha entre ellos se va acortando, persisten diferencias en el tipo de pensión pública que perciben y su cuantía.

Sólo el 57% de las mujeres pensionistas recibe una pensión por jubilación frente al 82% de los hombres, reflejo de las trayectorias laborales más discontinuas y la menor acumulación de derechos retributivos de las mujeres, a lo que hay que sumar una brecha salarial durante la etapa laboral que ronda el 20%.

Tres de cada diez mujeres mayores (en torno a un 31%) cobran pensiones de viudedad, que en general son de menor importe, siendo este tipo de pensiones prácticamente residuales en los hombres.

Las mujeres cobran 500 euros menos de pensión

En el caso de las pensiones contributivas, la pensión media de las mujeres (1.100 euros al mes) era en 2024 inferior en 510 euros a la de los hombres (1.600 euros), lo que sitúa la brecha en el 31,9%, frente al 35,8% de 2018 (año anterior a la presentación de la anterior edición del informe).

En esta nueva edición del estudio, se ha incorporado un análisis del patrimonio y del ahorro previsional de los jubilados españoles y su diferencia por género.

Según el informe, en 2022 las mujeres mayores de 67 años acumulaban de media 138.000 euros de patrimonio neto, frente a 145.000 los hombres, es decir unos 6.700 euros menos, con una importante reducción frente a 2016 en que la brecha era de 10.500 euros, debida sobre todo a que las mujeres cuentan ahora con más activos inmobiliarios.

La brecha de género en otros activos financieros complejos, como fondos de inversión y acciones negociadas también ha caído desde 2016, pero a un ritmo mucho más lento que la de activos inmobiliarios.

Pese al acortamiento de la brecha entre hombres y mujeres en la cuantía de sus pensiones y en el patrimonio con que cuentan al llegar a la jubilación, la diferencia ha aumentado en el ahorro en planes de pensiones privados.

La brecha de género en la propiedad de activos en forma de planes de pensiones ha crecido significativamente, pasando la diferencia entre hombres y mujeres de 300 euros en 2016 a cerca de 1.250 euros en 2022.

Las mujeres afrontan más gastos por dependencia

El informe también analiza las diferencias que en costes de dependencia tienen hombres y mujeres, al vivir estas últimas 5,5 años más de media, hasta los 85,8 años frente a 80,3 años los hombres.

Por este motivo, ellas tienen que hacer frente a más costes con menores recursos económicos y, a partir de los 80 años el coste de la dependencia multiplica por 1,8 la pensión media de las mujeres, muchas de las cuales ni siquiera recurriendo a su patrimonio tienen recursos para cubrir esos costes.

El informe cifra el coste de los cuidados en 5.800 euros al año de media entre los 65 y los 69 años, cantidad que supera los 23.000 euros con más de 80, y que supone 1,8 veces la pensión media femenina y 1 vez la de los hombres.

Estos últimos disponen de activos líquidos para afrontar el sobrecoste frente a sólo el 60% de las mujeres.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha señalado que el envejecimiento de la población y los problemas que puede acarrear el sistema despierta inquietud sobre el tener que depender sólo de una pensión pública.

En el caso de la diferencia entre los hombres y mujeres que cuentan con sistemas de previsión privados, considera que para que desaparezca es importante que se cierre la brecha salarial durante la etapa laboral y también que se utilicen más los sistemas de previsión social empresarial y que se integre en las nóminas de los empleados un ahorro complementario que se convierta en una renta adicional a la pensión pública.