Feministas denuncian que Igualdad imponga "criterios ideológicos" para el acceso a ayudas

Una treintena de entidades feministas y en contra de la abolición de la prostitución han acusado al Ministerio de Igualdad de querer imponer "por motivos ideológicos" criterios para acceder a las ayudas que les excluyen, como la de asumir que la prostitución es violencia contra las mujeres. Informa EFE.

Las organizaciones a favor de legalizar la prostitución han pedido al departamento de Ana Redondo "una rápida rectificación" y que acepte sus alegaciones a las modificaciones introducidas por Igualdad en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas al considerar que atentan contra su libertad ideológica y de asociación.

"Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta, de carácter abolicionista, como requisito para acceder a los fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regular cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho", han asegurado.

Entre otras entidades defienden esta posición, la Asociación feminista de trabajadoras sexuales (Afemtras), Feministas por los Derechos, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (Cats), Asamblea Feminista de Madrid o la Organización de trabajadoras Sexuales (Otras).

Lamentan la falta de respuesta y de diálogo del ministerio con las entidades en contra de la abolición de la prostitución y que este cambio en los requisitos vaya a suponer que algunas de las entidades no tengan acceso a financiación pública para sus programas sociales.

"Es el machetazo final a nuestras entidades", han lamentado, por parte de un "feminismo institucional que hay que interpelar porque no nos hace bien", ha señalado sus portavoces.

Puteros con carné de afiliado: los partidos ignoran el consumo de prostitución en sus filas Ver más

En concreto, se refieren a las órdenes ministeriales sobre programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y la destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas.

Han explicado que la intención de Igualdad es cambiar los requisitos para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explícita en sus estatutos.

Estas entidades insisten en que debe establecerse una diferencia entre prostitución forzada, trata y violencia sexual, de la prostitución de libre elección.