La falta de educación sexual limita el disfrute en la vejez, según el Instituto de Mujeres

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha presentado esta mañana el estudio: “La sexualidad de las mujeres mayores en el contexto español. Percepciones subjetivas”, una investigación que busca aproximarse al deseo y placer femenino a través de las historias vitales de las participantes.

La investigación cuenta con mujeres de entre 65 y 74 años y más de 75 años, que han participado en grupos focales y entrevistas. El estudio representa una aproximación al abordaje del deseo y el placer en las mujeres mayores y los condicionantes que han influido en las diferentes etapas de sus vidas.

“Este tipo de investigaciones son esenciales para romper silencios, desafiar tabúes y reivindicar el derecho de todas las mujeres a vivir su sexualidad de manera libre y plena en todas y cada una de las etapas de su vida”, ha destacado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández durante la presentación del estudio.

Una de las conclusiones del estudio es que la edad no constituye un factor exclusivo y determinante del deseo y la expresión sexual, sino que a lo largo de las vidas de las participantes existen otros factores que los han limitado.

Según la investigación, las mujeres mayores siguen experimentando deseo, placer y necesidades afectivo-sexuales. Aunque en mayor medida basadas en el buen trato, la intimidad y la comunicación. Entre estos condicionantes destacan la falta de educación sexual, que limita su autoconocimiento y disfrute, especialmente en la etapa postmenopáusica.

Además, uno de los principales factores es el contexto político y social en el que han vivido. “Hace años no nos atreveríamos a hablar de esto. Yo no me atrevería a hablar de lo que hemos hablado aquí, aunque me hubieran dado un millón de los de antes”, señala una de las participantes de 79 años.

Para este estudio se han considerado factores como la edad, la salud, la existencia de pareja o diversidad sexual, que en estudios previos habían sido ignorados.

Las participantes del estudio han expresado la necesidad de contar con educación sexual en esta etapa de sus vidas. “Aunque tengamos 60 y tantos años, necesitamos saber y comprender un montón de cosas”, comenta una de las participantes del estudio. Además, piden más sensibilización sobre la sexualidad en la vejez femenina para acabar con el paternalismo al que se enfrentan por su edad.

En ese sentido, el estudio destaca que son fundamentales los grupos de autoayuda, encuentro y sororidad, unos espacios en los que las mujeres pueden expresarse y hablar libremente.