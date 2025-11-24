Fernando Costa señala en 'Te avisé' las presuntas agresiones sexuales cometidas por Ayax

En los últimos años, el dúo granadino de raperos Ayax & Prok ha sido acusado en numerosas ocasiones de agresión sexual. Varios testimonios de mujeres que apuntan a estos gemelos –conocidos por su rap político de izquierdas– han salido a la luz a través de las redes sociales. Precisamente, un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás provocó un gran revuelo en torno al rapero y, por ello, Ayax Pedrosa Hidalgo decidió interponer una demanda ante los tribunales. Ahora, el cantante granadino vuelve a ser señalado por un compañero de profesión, Fernando Costa.

En su recién lanzada canción, Te avisé, Fernando Costa denuncia varias conductas que habría cometido, supuestamente, Ayax contra algunas exnovias y fans. "Tus novias te avisaron que, por más que te aguantaron, no son de tu propiedad. Las aislabas de todas sus amigas para manipularlas a tu voluntad", rapea el cantante ibicenco. Además, Costa afirma que el que fuera su amigo habría supuestamente pagado a una mujer para que retirase su denuncia contra él. "¿Cómo voy a ser tu hijo si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran?", dice en otro verso.

Te avisé describe, además, otro tipo de presuntas agresiones: "Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido". La canción también menciona un supuesto consumo abusivo de estupefacientes por parte del rapero granadino. "Yo me pregunto y en tu gira, ¿dónde está Granada? Te odian desde el Zaidín a la Chana", canta Fernando Costa con la Alhambra de fondo en el videoclip.

Las tensiones entre ambos raperos salieron a la luz durante la promoción del álbum Amor de barrio, de Fernando Costa, este verano. El balear había dado unas declaraciones ante el medio Grimey TV que no fueron del agrado de Ayax, que respondió con indirectas -ya eliminadas- a través de sus redes sociales. "Recuerda hermanito que sin mí no serías nadie. Tu hijo es mi nieto porque yo soy tu padre", escribió el granadino. El beef [la disputa] pareció saldarse con unas palabras de reconciliación por parte de Ayax: "Le deseo lo mejor a él y a los suyos. Muchos años y muchas cosas bonitas juntos, quedémonos con eso. Paz".

Sin embargo, el pasado viernes, Ayax publicaba el tema Justicia poética en el que hace varias referencias a Costa: "Ayer te pagué la gira para que tú hoy me vendas". "No te metas con tu padre", añade en la descripción del vídeo de YouTube. Dos días después, Costa lanzaba Te avisé, pero esta no es la primera vez que se vierten acusaciones de presunta agresión sexual sobre Ayax y su gemelo Prok.

Los testimonios anónimos

En octubre de 2024, la periodista Cristina Fallarás publicó en su cuenta de Instagram un mensaje enviado por una mujer anónima, en el que contaba que había sido víctima de una agresión sexual cometida por "un cantante muy famoso de aquí [Granada]". Fallarás en ese momento llevaba en marcha la iniciativa #Cuéntalo, en el que ofrecía un espacio para que las mujeres pudiesen narrar sus experiencias de violencia.

A raíz de este post, se creó la cuenta Denuncias Granada, que ahora cuenta con casi 32.000 seguidores y más de 100 publicaciones, con el objetivo de exponer "a unos músicos granadinos". "Le pedí que parara y traté de explicarle cómo me sentía, pero él continuaba presionando, cambiando entre ser simpático y volverse agresivo, acorralándome contra la pared y diciéndome que no podía hacerle eso", relata un testimonio publicado.

Si bien el post de la cuenta de Fallarás no mencionaba el nombre del presunto agresor, lo cierto es que el pasado septiembre la periodista informaba que Ayax había interpuesto una demanda contra ella por supuesto atentado contra el honor. "No podrán silenciarnos. No callarán la verdad de las mujeres", declaraba Fallarás.

Tras conocerse los testimonios, en noviembre del año pasado se canceló el concierto de Ayax & Prok previsto para el WiZink Center, ahora Movistar Arena. Es más, la empresa de representación Taste the floor, organizadora del evento, anunció días antes que había decidido romper su contrato con los gemelos raperos. También se canceló su actuación en el festival Siente el Rap, en Almería. Ahora, el dúo ha anunciado una nueva gira, Indestructibles, en la que no visitarán ni la capital española ni Granada, su ciudad natal.