El Instituto de las Mujeres creará un archivo de memorias sobre violencias machistas

El Instituto de las Mujeres creará un "archivo histórico" de experiencias y testimonios de supervivientes de violencias machistas con el que pretende registrar una "memoria colectiva" a partir de la narrativa compartida por las mujeres en redes sociales.

El organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha informado en un comunicado de que la compilación de los testimonios que va a servir como fuente del archivo ha sido impulsada por la periodista feminista Cristina Fallarás a través de la iniciativa #SeAcabó.

"Esta compilación evidencia la diversidad sociodemográfica de las mujeres que han dado el paso de relatar su historia: diferentes niveles socioeconómicos, educativos, edades, profesiones y procedencias. (...) La recogida de estos relatos ha sido concebida y realizada conforme a estándares profesionales periodísticos, lo que garantiza su autenticidad y credibilidad", ha precisado el Instituto de las Mujeres.

El organismo que dirige Cristina Hernández ha señalado que el uso de herramientas digitales ofrece a las mujeres un espacio seguro y un altavoz donde poder compartir sus experiencias y encontrar un marco de denuncia y escucha.

El objetivo de esta iniciativa es elaborar una "radiografía social para la memoria colectiva" del país que servirá de base para investigaciones, para el diseño de políticas públicas e intervenciones sociales.

"Además de preservar los testimonios de las mujeres recogidos en el proyecto #SeAcabó, se pretende sensibilizar sobre el potencial de las redes sociales como medio para generar espacios seguros de realización, visibilización y presencia para las mujeres", ha explicado el Instituto, que destaca que democratizar el espacio digital es un objetivo prioritario.