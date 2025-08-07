Suben en casi 9.000 los casos con protección policial por violencia de género en un año

Los casos con protección policial por violencia de género han aumentado un 9,4 % en un año, hasta un total de 104.187 a finales de julio, superando en casi 9.000 los casos bajo supervisión de los cuerpos policiales en el mismo mes de 2024, según ha informado EFE.

El Ministerio del Interior ha hecho públicas este jueves las últimas estadísticas del sistema de protección policial VioGén frente a la violencia machista, relativas al 31 de julio de 2025, cuando había 17 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 1.070, a riesgo alto; 14.328, a riesgo medio; y 88.772, a riesgo bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de julio 1.372 víctimas menores de edad (un 16,2 % más) y 2.432 mayores de 65 años (un 9,5 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo, 53.866, que son 4.272 más que hace un año, un crecimiento del 8,6 %.

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 756.018 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,5 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 879.067 casos (un 7,2% más), 104.187 activos y 750.494 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.

Además, el sistema integra 15.894 casos del extranjero y mantiene 7.564 casos con el estatus de supervisados, un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

Violencia vicaria

A finales de julio, 1.353 niños y niñas estaban en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o expareja de sus madres (un 17,6 % menos que hace un año): 4 en riesgo extremo, 129 en riesgo alto y 1.220, medio. Cada vez que Interior detecta una situación de riesgo en los menores, alerta a los tribunales y a la Fiscalía con una diligencia automática que persigue que se impongan medidas urgentes de protección.

Son 5.811 los menores en riesgo de violencia vicaria que ha detectado Interior desde marzo de 2019.