Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja

El Ministerio de Igualdad ha presentado este miércoles la séptima edición de su Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. Y las conclusiones son claras: "Estamos ante un problema de salud pública de primera magnitud", ha enfatizado la ministra, Ana Redondo. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista en algún momento de sus relaciones afectivas, tanto por sus parejas actuales como a manos de sus exparejas, lo que equivale a 6,45 millones de mujeres. "Los datos reflejan la realidad frente al negacionismo", ha zanjado la titular de la cartera.

Concretamente el 30,3% de las mujeres residentes en suelo español y mayores de dieciséis años, ha experimentado al menos un tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Los datos arrojan una realidad impactante: el 17,2% de las mujeres que tienen pareja reconocen haber sufrido violencia por parte de su actual pareja.

Acercando la lupa a los distintos tipos de violencia machista, la encuesta concluye que el 12,7% de las mujeres ha sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja, el 11,7% violencia económica, el 20,9% violencia psicológica y el 25,1% violencia de control.

Cabe destacar que la violencia es interseccional: la psicológica o la económica están presentes prácticamente siempre en las relaciones en las que también hay violencia física o sexual. Así lo describen el 95,6% de las mujeres encuestadas. La ministra habla de una "violencia crónica" que es además "prevalente, estructural, transversal y condiciona la vida de las mujeres".

Menores que conviven con la violencia

Las autoras del estudio estiman además que entre 1,2 y 1,8 millones de menores vivían en hogares donde las mujeres estaban sufriendo algún tipo de violencia de género. Es decir, convivían con la violencia como parte de la normalidad de su hogar.

Pero hay más: las mujeres que conviven con menores de edad manifiestan haber sufrido violencia en pareja en mayor medida que aquellas que no viven con niños o niñas.

Violencia sexual fuera de la pareja

La Macroencuesta, confeccionada a partir de 11.894 entrevistas, cincela también el impacto de la violencia fuera de la pareja. El 14,5% de las mujeres dicen haber sufrido violencia sexual por parte de hombres que no eran sus parejas, lo que equivale a en torno tres millones de mujeres. En este punto, la violencia sexual en la infancia se presenta como un problema de primer orden: el 7,4% de las mujeres afirman haber sido víctimas de violencia sexual siendo menores de edad. “La mayor parte de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía de forma previa a la agresión”, reseña la investigación.

La inmensa mayoría de los agresores eran amigos o conocidos de la víctima: un abrumador 62,7%. El 23,1% eran familiares y el 12% desconocidos, lo que vine a corregir una vez más el mito de que la violencia sexual es cometida mayoritariamente por parte de desconocidos. Y de hecho, el 68,5% menciona que la agresión sucedió en una casa. El 10,4% de las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja lo fueron de agresores en manada.

El lastre de la vergüenza

La encuesta confirma que las víctimas siguen mirando con recelo la vía de la denuncia formal: únicamente el 16,8% de las mujeres que han sufrido violencia en pareja ha dado el paso de denunciar. Un porcentaje que cae en picado en el caso de la violencia sexual fuera de la pareja: sólo el 9,9% de las victimas de una violación ha denunciado ante las autoridades, el 8,4% de quienes han sufrido un intento de violación y el 4% de las mujeres víctimas de otro tipo de violencia sexual.

Entre los motivos principalmente señalados por las encuestadas, se encuentra la vergüenza.

