Vox pone en la diana a Cristina Fallarás con una campaña en la que pide a sus afines que la denuncien

Vox saca toda su artillería contra la periodista Cristina Fallarás. Lo hace lanzando una campaña dirigida a todos sus simpatizantes que pone en la diana a la escritora feminista, con el objetivo de marcarles los pasos hacia una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de odio. "¿Quieres saber qué hacer para que no se repita su odio contra ti? Deja tus datos y te explicamos por correo electrónico", invita el partido de extrema derecha a través de una página web creada específicamente para atacar a la comunicadora. En una primera versión de la dirección que dirige a la campaña, la formación de Santiago Abascal incluía junto al nombre de Cristina Fallarás la palabra "yihad", pero poco después la ha eliminado.

Basta con introducir una dirección de correo electrónico en el formulario para que en cuestión de minutos haga acto de presencia un mensaje en la bandeja de entrada del interesado. "Ha llegado la hora de decir basta", introduce el partido.

El motivo de la congoja que atraviesa a los ultras es un vídeo de la periodista para su columna en el diario Público, en la que señala a la formación por su discurso racista. "Esta vez ha sido un vídeo en redes sociales, pero mañana puede suceder en un bar, en una mesa informativa, un puesto de trabajo o una comunidad de vecinos", advierten en el mensaje. Y añaden: "A Vox y sus principios se les respeta, pero sobre todo a ti se te respeta por pensar como nosotros".

A partir de esa introducción, el partido dirige a sus simpatizantes a lo largo de una serie de pasos hacia la formalización de una denuncia ante la Fiscalía. "Atacar a Vox no es gratis y entre todos lo vamos a demostrar", inciden. Inmediatamente después, el partido incluye un enlace a la web de la Oficina de atención al ciudadano del Ministerio Fiscal y comparte un formulario para que cada simpatizante cumplimente con sus datos.

En el documento, el partido asegura que la periodista "profiere gravísimas acusaciones calumniosas e injuriosas no sólo referida al partido político Vox sino directamente dirigida a las personas que representen al partido, a los que simpaticen con él, e incluso a los que puedan tener la misma opinión de forma puntual".

Entre los entrecomillados de Cristina Fallarás incluidos en la denuncia y que el partido cree que constituyen delito de odio, se encuentran afirmaciones como esta: "Si te dicen que hay que echar a los inmigrantes… les paras los pies de la misma manera que si te dijeran que hay que violar a las chicas o torturar a los animales".

Por redes sociales

La formación se dirige a sus simpatizantes asegurándoles que su "denuncia será histórica". Pero la ofensiva no termina ahí: el partido ha difundido la campaña por redes sociales y algunos de sus miembros no han dudado en sumarse. Es el caso del eurodiputado Jorge Buxadé, quien acusa a la periodista de estar ejecutando "un auténtico apartheid social a los votantes, afiliados y simpatizantes de Vox, sobre todo a los jóvenes". El líder ultraderechista asegura que "hay que defenderse" y anima a "parar a estos odiadores", tanto en "las calles" como "en los tribunales y en las instituciones".

El lanzamiento de la campaña coincide con el inicio de la ofensiva judicial contra la periodista por parte del rapero Ayax Pedrosa Hidalgo. El músico granadino demandó a la feminista después de que publicara el testimonio de una mujer que decía ser víctima de violencia sexual por parte del artista, aunque sin nombrarle explícitamente.

Fallarás, por su parte, ha pedido amparo a la Asociación de la Prensa y a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). También a los partidos, al Congreso y al Ministerio del Interior, si bien se reserva la posibilidad de emprender acciones legales ante la campaña de señalamiento por parte de la extrema derecha.

No es la primera vez que Vox decide atravesar la puerta de los tribunales para cargar contra periodistas críticos, pero el elemento diferencial esta vez está en hacer de su estrategia una acción potencialmente masiva, interpelando a la ciudadanía, ofreciéndole los cauces necesarios para la acumulación de demandas y señalando de manera tan explícita a una profesional.

"La demanda en sí no les importa, pero hay un señalamiento con una pátina de judicialización", sostiene al otro lado del teléfono Cristina Fallarás. "Lo que hacen es azuzar poniendo mi cara por delante. Tenemos un problema con el señalamiento de feministas y periodistas", denuncia. Los efectos son ya palpables. Las redes sociales de la comunicadora se han llenado ya de amenazas: "A ti te van a visitar y darte una paliza brutal, pedazo de zorra, chupa pollas, como te vea por la calle, te rompo la boca", lanza un usuario. "Ojalá entremos en guerra civil porque de esta no sales", brama otro.