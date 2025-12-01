China acepta la regionalización del comercio porcino con España

China ha confirmado oficialmente a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de peste porcina africana (PPA), prohibiendo solo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la provincia de Barcelona, según ha informado EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras su reunión de hoy con el sector productor e industrial del cerdo de capa blanca en la que les ha trasladado que, por el momento, no se han detectado positivos en granjas ni animales de producción con sintomatología compatible.

El objetivo ahora es, ha recalcado, "tener delimitada" la zona afectada y "evitar su extensión a otros lugares".