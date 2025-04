China y EEUU coinciden en que la guerra arancelaria mina los intereses de todos y que es "insostenible"

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este miércoles que "las guerras comerciales socavan los derechos e intereses legítimos de todos los países" y que "impactan en el orden económico mundial" en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, se había mostrado optimista sobre un acuerdo comercial, según informa EFE.

"Las guerras arancelarias y comerciales socavan los derechos e intereses legítimos de todos los países, perjudican el sistema multilateral de comercio e impactan en el orden económico mundial", dijo Xi durante una reunión con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, que se encuentra de visita en Pekín, recoge la agencia estatal Xinhua.

Según Xi, China seguirá haciendo esfuerzos para "salvaguardar el sistema internacional con las Naciones Unidas como pilar" así como para "defender la equidad y la justicia internacionales".

Se trata de las primeras declaraciones de Xi después de que Trump se mostrara este martes optimista sobre la posibilidad de que Estados Unidos y China puedan alcanzar un acuerdo comercial. Además del presidente, también el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, principal encargado de las negociaciones comerciales, mostró sus esperanzas de un desescalada en la guerra comercial con China.

Por su parte, analistas chinos señalan que las declaraciones de Trump no suponen ningún "progreso sustancial" ni cambios en las negociaciones. "Cuanto más habla, más ansiedad parece tener Estados Unidos. Trump y su equipo están bajo presión, pero China no está mostrando ningún signo de impaciencia", señala al diario South China Morning Post el experto Chen Zhiwu, de la Universidad de Hong Kong.

El Gobierno de Trump espera cerrar el próximo mes acuerdos comerciales con la mayoría de países a los que impuso gravámenes, pero la guerra comercial desatada por su agresiva política arancelaria se centra en un pulso con China.

Universidades y colegios estadounidenses firman una carta contra la política de Trump Ver más

Trump aseguró la semana pasada estar hablando con representantes chinos para llegar a un acuerdo con Pekín, pero al otro lado de ese pulso, su homólogo Xi mantiene los aranceles del 125% a EEUU y ha tomado otras medidas, como vetar las entregas de aviones Boeing.

China, por su parte, ha insistido en que no desea una guerra comercial, pero que "no teme enfrentarla si es necesario". Asimismo, ha instado a Washington a que cancele "por completo" todos los gravámenes que impuso y que dialogue "en base al respeto mutuo", reiterando que el proteccionismo no tiene salida.

Pekín también ha advertido de que no aceptará acuerdos internacionales que se logren "a expensas de sus intereses", después de que medios internacionales informaran que Trump planea presionar a otros países durante sus negociaciones comerciales para que limiten sus intercambios con China.