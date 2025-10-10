Transparencia total
la invasión de gaza

Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

  • Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel volverán a España
  • Entre los deportados está la diputada regional de Más Madrid Jimena González
El buque «Conscience», que transportaba ayuda a Gaza, llega al puerto de Ashdod, Israel.
El buque «Conscience», que transportaba ayuda a Gaza, llega al puerto de Ashdod, Israel. ATEF SAFADI (EFE/EPA)

Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens, según informa EFE.

Manuel García, liberado tras el asalto a la Flotilla: "Hemos demostrado que la sociedad civil puede desafiar a Israel"

Manuel García, liberado tras el asalto a la Flotilla: "Hemos demostrado que la sociedad civil puede desafiar a Israel"

Entre los deportados está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche a las 22:30 (20.30 GMT) en el aeropuerto de Barajas de Madrid, según su organización política.

