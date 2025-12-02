Detienen en España a una pieza clave del Cártel Jalisco Nueva Generación en el negocio del fentanilo

Apenas unos días después de que la Policía Nacional desactivada una relevante célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en España, la primera oficina estable de la organización mexicana detectada hasta el momento en el país, la Secretaría de Marina (Semar) de México informa de un nuevo golpe a la red criminal en el país ibérico: el viernes fue detenido Alejandro Reynoso-Jiménez, considerado una pieza clave del cártel en el negocio del fentanilo.

El arresto, tal y como se aprecia en las imágenes, se produjo justo cuando pretendía bajarse del avión en el que viajó desde el aeropuerto de Ciudad de México hasta el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las autoridades de su país de origen y también de Estados Unidos aportaron los datos biométricos del sospechoso, en la lista de Interpol como uno de los más buscados. No fue difícil su localización en el lugar, impidiendo cualquier posibilidad de huida, por parte de la Policía Nacional española.

En paralelo, en el estado de Jalisco se produjeron registros en inmuebles relacionados con él, todo ello para acreditar su relación con la producción de fentanilo a gran escala con destino a Estados Unidos y, quizás, también de drogas sintéticas –metanfetamina– para el mercado europeo, si bien este extremo no está acreditado.

Sobre el motivo de su viaje, se piensa que acudía a Europa para establecer contactos, pero también en busca de precursores para la elaboración de fentanilo. La Semar indica que tenía conexiones tanto en el Viejo Continente como en China para el negocio ilegal, y considera su captura como un golpe relevante para las estructuras narcotraficantes en su país y con destino a Estados Unidos.

Tras la detención, que tuvo lugar este viernes, se abre el proceso dirigido hacia su extradición, ya bajo la tutela de la Audiencia Nacional.