La FIFA sigue negándose a sancionar a Israel y ya plantea levantar el veto a Rusia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada", informa EFE.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de estos países, fueron vetados de participar en las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky. "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", prosiguió.

El anuncio de este cambio de postura llega casi cuatro años después de que se estableciera la restricción como respuesta a la guerra de Ucrania.

Casi cuatro años del veto a Rusia

El 28 de febrero de 2022, la FIFA y la UEFA anunciaban en un comunicado conjunto la suspensión de todos los equipos rusos, lo que implicaba que estos no podrían a partir de ese momento participar en las competiciones de sendas organizaciones. La nota de prensa establecía así que el mundo del fútbol "se solidariza con el pueblo ucraniano".

A pesar de que en 2023 la restricción se relajó al permitir que la categoría sub-17 pudiera competir, lo cierto es que la prohibición se mantuvo. Esto es así porque países como Ucrania, Suecia, Inglaterra y Polonia amenazaron con retirarse de las competiciones si Rusia regresaba en estas categorías.

El año pasado, Infantino afirmó que esperaba que el país sancionado pudiera reincorporarse pronto. "Mientras se desarrollan las negociaciones de paz en Ucrania, espero que pronto podamos pasar a la siguiente página y devolver también a Rusia al panorama futbolístico, porque eso significaría que todo está resuelto", declaró el dirigente en el 49º Congreso de la UEFA en Belgrado.

Con el anuncio de este lunes, la situación de Rusia en el mundo del fútbol podría volver a normalizarse mientras que las actuaciones contra Israel y la invasión de Gaza se han ralentizado en el tiempo.

En su entrevista a la cadena Sky, Infantino también calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota". "Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", dijo.

La postura de la FIFA con Israel

Desde la invasión de la Franja de Gaza por parte las fuerzas israelíes en 2023, el debate sobre si sancionar o no a Israel ha transcurrido con lentitud. En el mismo 2023, la FIFA arrebató a Indonesia su derecho a ser la sede del Mundial Sub-20 después de que el gobernador de Bali, Wayan Koster, solicitase al Ministerio de Deportes de su país que no permitiera la participación de Israel, según la CNN.

En 2024, la Federación de Fútbol Palestina solicitó a la organización deportiva que sancionase a Israel y a su federación. Sin embargo, la decisión final se ha aplazado en varias ocasiones por parte de la FIFA.

A finales del año pasado, con el incremento de las presiones por parte de la sociedad a favor del boicot, la posibilidad de expulsar a Israel se puso sobre la mesa en conversaciones informales entre miembros de la FIFA y la UEFA. Sin embargo, estas quedaron paralizadas tras el plan para la paz impulsado por Trump. Además, la sanción contaba con el rechazo de varios países, entre los que se encontraba Alemania.

Como sucedió con Rusia, la presión de las federaciones y los clubes, sumada a sanciones por parte de la comunidad internacional, podría servir para retomar el debate sobre la presencia del país hebreo en el fútbol internacional. En noviembre, la Federación Irlandesa de Fútbol ya dio el primer paso aprobando una moción en la que solicita a la UEFA el veto a Israel en sus competiciones. Sin embargo, a día de hoy, la presencia de Israel en el mundo del fútbol se mantiene con normalidad.

La postura de la FIFA en la cuestión árabe-israelí está ligada a la posición geopolítica de Israel y la estrecha relación de su máximo representante con Trump.

La amistad entre Trump e Infantino

En la misma entrevista, el presidente de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.

"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", añadió.

La guerra destierra al deporte de Gaza e Israel: el Maccabi se va a Belgrado y la selección palestina, a Argelia Ver más

La entrega de este premio ad hoc tuvo lugar a la par que las fuerzas militares estadounidenses comenzaban a desplegarse en las aguas del Caribe por orden del presidente estadounidense.

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que Infantino ha mostrado simpatía con Trump. El presidente de la FIFA ha llegado a reprochar los intentos de un boicot al Mundial de 2026, que será albergado por EEUU, Canadá y México, por la actual política migratoria del estadounidense.

De hecho, Infantino ha sido acusado ante el Comité Ético de la FIFA por la organización FairSquare de vulnerar el principio de neutralidad política del organismo hasta en cuatro ocasiones, todas ellas relacionadas con una muestra de apoyo público a Trump.