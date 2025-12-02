Trump esparce sospechas de fraude en unas elecciones hondureñas empatadas

El empate técnico entre los conservadores aspirantes a la Presidencia de Honduras mantiene este martes escépticos a muchos ciudadanos, que no dudan de que "ellos ya se saben quien ha ganado" pero alargan la incertidumbre para no aceptar la derrota. Las elecciones, producidas el pasado 30 de noviembre, tiene como candidatos a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informó este mismo día de fallos técnicos en el servicio de divulgación de estos resultados, y exigió una pronta solución a la empresa responsable.

Asfura, quien ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, registra el 39,91% (749.022 votos) frente al 39,89% (748.507 votos) de Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios, según el informe del órgano electoral. Con ese ajustado resultado, ninguno de los dos candidatos a la Presidencia se ha declarado ganador y, por lo contrario, se mantienen cautelosos bajo la esperanza de ganar las elecciones generales del pasado domingo, que decisivas para la frágil democracia hondureña. El presidente estadounidense afirmó en su red social Truth social que las elecciones están siendo manipuladas: “Es imperativo que la Comisión termine de contar los Votos”, dijo Trump en su publicación. “¡La democracia debe prevalecer!”.

El gigante americano, en sus declaraciones de apoyo a Asfura, vaticinó que “no malgastará su dinero” en Honduras si éste no ganaba las elecciones, como asegura el medio The New York Times.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 359.584 votos (19,16%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores. Sin embargo, como señaló en la víspera, aún no da por perdidos los comicios ya que denunció esta manipulación sobre los resultados preliminares, y calificó como una "trampa" del bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal, por lo que la "lucha no se ha terminado".

"El servicio contratado para el portal de divulgación de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) confrontó problemas técnicos en la jornada de ayer (lunes)", indicó el CNE en un comunicado. Señaló que la empresa encargada, ASD SAS, notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

El CNE subrayó que han adoptado medidas que cumplen un objetivo informativo y aseguró que continuará su "labor técnica y jurídica" para emitir la declaratoria de resultados dentro del plazo de 30 días establecido por la Ley Electoral. Además, reiteró que la resolución final respetará de manera "escrupulosa" la voluntad expresada por los hondureños en las elecciones del domingo, en las que los hondureños eligieron a la persona que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.