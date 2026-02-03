El exministro laborista Peter Mandelson dejará su escaño en la Cámara de los Lores por su vinculación con Epstein

El exministro laborista británico Peter Mandelson —que también ejerció como embajador del Reino Unido en Washington— dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informa EFE.

El barón Michael Forsyth de Drumlean, que ejerce de presidente de la Cámara alta (Lord Speaker), anunció este martes en sesión parlamentaria que la decisión de Mandelson se hará efectiva mañana 4 de febrero y que sería notificada de manera formal el mismo día. "Dado el interés público y para conveniencia de la Cámara, he decidido informarles de que el secretario de los Parlamentos —el funcionario de mayor rango de los Lores— recibió este martes una notificación de Lord Mandelson sobre su intención de retirarse de la Cámara, efectivo desde el 4 de febrero", pronunció el Lord Speaker.

El anuncio llega después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijese este martes en la reunión del Gobierno que había iniciado el proceso para retirar a Mandelson —exministro en los Ejecutivos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown— el título de 'lord' y su correspondiente asiento vitalicio en la Cámara alta. Starmer dijo haber encargado la redacción de una legislación que permitiera retirarle a Mandelson el título "lo antes posible" y pidió a los funcionarios que revisen "con urgencia" toda la información disponible sobre el vínculo entre Mandelson y Epstein cuando el británico ostentaba el cargo de ministro de Empresa entre 2008 y 2010. No obstante, aunque el exministro laborista dimita de la cámara alta, mantendría todavía su título de 'Lord', pues, según indica la biblioteca de los Lores, un título nobiliario solo puede eliminarse mediante legislación parlamentaria.

Tras conocerse la noticia, un portavoz de Downing Street —oficina y residencia oficial de Starmer— justificó así su salida de la cámara: "Como dijo el primer ministro esta mañana, Peter Mandelson decepcionó a su país".

El escándalo en torno al vínculo entre Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Washington, con el millonario Epstein, se ha profundizado tras salir a la luz que en su día envió documentos reservados del Gobierno al millonario estadounidense, fallecido en agosto de 2019 mientras cumplía condena en EEUU. La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) confirmó ayer que está investigando una serie de informes de supuesta "mala conducta en un cargo público" después de que el exembajador británico en EEUU fuese acusado de filtrar información sensible a Epstein. Por su parte, la Comisión Europea también dijo este martes que iba a analizar si Mandelson, que también fue comisario europeo de Comercio, infringió la legislación europea por sus contactos con Epstein.

El domingo, Mandelson renunció a su afiliación al Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza" por las informaciones que salieron a la luz en la última remesa de documentos publicada por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso. Según los correos desvelados en EEUU, Epstein habría pagado a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Gordon Brown remite nuevos datos a la Policía

Por su parte, el ex primer ministro británico Gordon Brown, envió este martes a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) "información relevante" sobre la supuesta filtración de información gubernamental confidencial por parte de Mandelson al magnate Epstein. En un comunicado remitido a la agencia de noticias británica Press Association (PA), el que fuese jefe del Gobierno del Reino Unido entre 2007 y 2010 afirmó haber contactado al comisario jefe de la Met, Mark Rowley, sobre la divulgación de datos sensibles gubernamentales y de mercado entre Mandelson y Epstein, en un acto que calificó que "inexcusable y poco patriótico" en un momento de crisis financiera global.

Mandelson ejerció como 'número dos' del Ejecutivo de Brown y como ministro de Empresa y Comercio entre 2008 y 2010, y recientemente ostentaba el cargo de embajador británico en Washington, del que fue destituido en septiembre de 2025 después de que saliesen a la luz las primeras informaciones de sus vínculos con Epstein. En este sentido, Brown indicó haber enviado a Rowley la correspondencia que intercambió el año pasado con el actual secretario de gabinete, Chris Wormald, así como información derivada de ella "que puede ser importante para la investigación actual".

Entre esta documentación, se incluye una carta de septiembre de 2025 en la que Brown solicitó a Wormald que investigara la veracidad de la información contenida en los documentos del caso Epstein "sobre la venta de activos derivados del colapso bancario" y las comunicaciones al respecto entre Mandelson y el pederasta estadounidense. También figura la respuesta del secretario del gabinete, fechada en noviembre de 2025, en la que este afirmaba que "no se había encontrado ningún registro de información o correspondencia" en el buzón de correo de Mandelson. "Tras llamar su atención sobre las pruebas pertinentes, el asunto queda ahora en manos de la Policía", concluyó Brown en su comunicado.

Según los documentos del caso desvelados recientemente por el Departamento de Justicia de EEUU, el pederasta le habría pagado supuestamente a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004. Los documentos de Epstein parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?". La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".