El informe europeo independiente sobre el apagón en España se publicará el 20 de marzo

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) anunció este miércoles que el próximo 20 de marzo publicará el informe independiente final sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. "El 20 de marzo de 2026, el panel de expertos que investiga el incidente en la red eléctrica ocurrido el 28 de abril de 2025 en España y Portugal publicará su informe final", indicó Entso-E.

Ese informe, que sigue a otro análisis técnico difundido el pasado 3 de octubre, contendrá las "principales conclusiones de su investigación, incluidas las causas raíz del apagón y recomendaciones para prevenir incidentes similares en el futuro". Presentarán las conclusiones el copresidente del panel de expertos y director de operaciones del operador austríaco APG, Klaus Kaschnitz, y el presidente de Entso-E, Damián Cortinas.

En el informe técnico publicado en octubre, elaborado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión y autoridades reguladoras de toda Europa, los técnicos señalaron que el apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril fue un evento único en el mundo y se debió a una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España.

Descartaron que el problema fuera un exceso de generación renovable, sino el control de voltaje, que es la tensión eléctrica que debe mantenerse en ciertos límites.

Los expertos agregaron que en el incidente que apagó la península a las 12.33 horas (11.33 GMT) influyeron varios factores, como la desconexión de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.