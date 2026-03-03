Chipre, el país de la Unión Europea al que Irán ataca por sus bases británicas

Lejos de apaciguarse, el conflicto en Oriente Medio se incendia cada día más. Después de la ofensiva lanzada por Trump y Netanyahu el pasado sábado, Irán ha comenzado la semana atacando a Israel, donde ha causado al menos quince heridos en Beerseba. Entre sus objetivos también Chipre, donde ha bombardeado con drones la base británica de RAF Akrotiri. Atacando a este país, que es un estado miembro de la Unión Europea, Irán ha cruzado una línea que hasta entonces no había traspasado.

Hezbolá también se ha sumado a la guerra, atacando a Israel por primera vez desde 2024 en represalia por haber matado al ayatolá Ali Jamenei, cuya muerte se confirmó en la madrugada del 28 de febrero. En total, la milicia lanzó este domingo tres misiles al norte de Israel, aunque ninguno ha causado heridos. Netanyahu respondía con misiles enviados a distintos puntos del Líbano, incluida su capital, Beirut, donde se contabilizaron más de 50 muertos y más de 150 heridos.

La ofensiva se ha saldado, por el momento, con diez muertos en total en Israel, nueve de ellos en Bet Shemesh, localidad al oeste de Jerusalén y la muerte de una mujer de 40 años filipina fallecida la primera noche en Tel Aviv y por lo menos 15 heridos víctimas de los ataques de la mañana de este lunes en Beersheba.

El estado hebreo, por su parte, se atribuye la muerte no solo de Jamenei, sino de, por lo menos, 40 altos cargos del régimen. Estados Unidos, junto con Catar, Jordania, Arabia Saudí y EAU (países que han sufrido ataques, exceptuando EEUU) han condenado los ataques de Irán.

Por el momento, los muertos contabilizados en suelo iraní ascienden a 555 y los heridos a 747, según la Media Luna Roja. 148 de las muertes en Irán se han producido en una escuela en Minab, una región del sur del país. Además, Francia, Alemania y Reino Unido afirmaron estar dispuestos a atacar a Irán en colaboración con EEUU e Israel para defender sus intereses en la región en una declaración conjunta. Tres soldados estadounidenses han muerto y cinco resultaron heridos.

Por otro lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó en la televisión nacional que la ofensiva militar contra Irán entrará en una “fase de mayor intensidad” durante los próximos días y expresó su solidaridad con las víctimas de los ataques iraníes.

La postura de la Unión Europea en este conflicto es la de pedir contención y moderación.“Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados”, declaró Kaja Kallas aunque eso sí, sin hacer ningún comentario sobre las actuaciones militares de Estados Unidos e Israel.

¿Por qué Teherán ha lanzado misiles y drones a Chipre?

La pregunta parece obligada: ¿Por qué Irán ha fijado entre sus objetivos a un país de la Unión Europea? Dolores Rubio, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que en este caso no hay que entender Chipre como un país miembro, sino como un país que tiene bases militares británicas en su territorio: “Lo que hace Teherán es atacar los intereses británicos, no los chipriotas”, explica. "Que el objetivo iraní fueran bases británicas era sólo cuestión de tiempo, al igual que se ha atacado bases francesas en el Golfo Pérsico”, concluye.

Abu Elid, analista político chileno-palestino, coincide con la postura de la experta, recordando que Irán, en esta ocasión, no solamente ha puesto en el blanco de sus objetivos bases militares, sino que también ha atacado lugares en otros países que son utilizados por intereses norteamericanos e israelíes.

“Irán tiene, claramente, una estrategia de tratar de poner la mayor presión sobre todos los países de la zona”, explica el analista. En los tres días que llevamos de guerra, Irán ha atacado a Jordania, Omán, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y, por supuesto, Israel. Abu Elid explica que el ataque de Teherán a Omán, en cuya embajada se estaban realizando las negociaciones la semana pasada en Ginebra, es un claro indicador de esta estrategia. Sin embargo, querer castigar a toda la región, “está generando una situación donde Irán se puede quedar solo, sin ningún amigo en la región”.

¿Existe posibilidad de una guerra mundial?

Los dos bandos de este conflicto están claros: por un lado, Estados Unidos e Israel, que comenzaron la ofensiva en la mañana del sábado. Del otro lado, Irán, con el apoyo de la milicia armada Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.

Rubio afirma que “es evidente que Rusia y China están apoyando a Irán, pero de una forma distante y tranquila” ya que “están esperando a ver cuales son los próximos pasos de Israel, Estados Unidos y sus aliados”. “Desde la década de los 70, siempre que ha ocurrido un conflicto bélico importante y que ha traspasado la línea de lo regional para convertirse en global, se teme que haya una tercera guerra mundial” explica a infoLibre. Sin embargo, tanto Rubio como el analista Xavier Abu Elid afirman que es pronto para considerar esta opción.

Elid opina que, si bien es muy precipitado hablar de esa posibilidad, “la esperanza que teníamos de que esto durase una semana se extinguió cuando nos despertamos y vimos que ya se había involucrado Hezbolá en el Líbano”. La movilización de 110.000 reservistas del ejército israelí es otro de los indicios de que el conflicto será duradero. Para él, esto es un claro indicador de que Israel piensa intensificar la presión en Líbano, Gaza y Cisjordania. Este lunes, dos palestinos han sido asesinados a tiros en Qaryut, en la gobernación de Nablus, según ha afirmado el Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina.