Macron advierte a Trump sobre el riesgo de "acuerdos débiles" con Putin para acercarle a los intereses de la UE

El presidente francés, Emmanuel Macron, echó mano este lunes de años de relación con el estadounidense Donald Trump, alabando su "fortaleza", advirtiendo sobre el peligro de "acuerdos débiles" con Rusia, para así acercar a Washington a los intereses de seguridad de Europa con respecto a Ucrania.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Macron alertó a Trump sobre los peligros de negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció un fuerza de paz europea en Ucrania y estuvo de acuerdo con Trump sobre tomar un camino hacia la paz que primero transite por un alto el fuego "verificable".

"Hay buenas razones para que el presidente Trump vuelva a interactuar con el presidente Putin, pero mi experiencia, que he compartido con el presidente Trump, es que en 2014 nuestros predecesores negociaron un acuerdo de paz con Putin sin garantías, especialmente sin garantías de seguridad. Putin violó esos puntos", explicó Macron.

"Es por eso que ser fuerte y tener capacidades de disuasión es la única manera de asegurarse de que (un acuerdo con Rusia) será respetado", recalcó Macron, quien repitió varias veces esa necesidad de ser "fuertes", conocedor de la imagen pública que el mandatario estadounidense intenta siempre proyectar.

El francés, que mostró la cercanía habitual con Trump pese a sus diferencias, reconoció la necesidad de la paz "rápida" que demanda el estadounidense, "pero no queremos un acuerdo que sea débil" y aseguró que Estados Unidos, como aliado tradicional de Europa, ha transmitido un "claro mensaje" de que está de acuerdo con las "garantías de seguridad" europeas.

Trump, conocido por su libro The Art of the Deal (El arte de la negociación), afirmó que está trabajando en "acuerdos en este momento", y que "el más importante es lograr que la guerra termine", ya sea con un alto el fuego o directamente con un pacto más completo y duradero.

Un encuentro con Zelenski para cerrar el acuerdo sobre minerales

Como parte de las negociaciones, aseguró que prevé recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, esta semana o la siguiente, con el objetivo de cerrar "muy pronto" un acuerdo sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar.

Ese pacto, que Trump plantea como compensación por los miles de millones de dólares ya enviados en asistencia militar a Ucrania, permitiría a Estados Unidos acceder de forma privilegiada a los recursos naturales ucranianos, incluidos minerales y tierras raras, un sector clave para el desarrollo tecnológico y que está dominado actualmente por China.

Washington presentó este mes a Kiev una propuesta que incluía la cesión del 50% de los recursos naturales de Ucrania, aunque sin garantizar el mantenimiento del apoyo militar estadounidense. Por este motivo, el Gobierno ucraniano se ha opuesto hasta ahora a la oferta.

Sin embargo, Macron explicó que abordó con Trump la necesidad de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania para evitar una nueva agresión por parte de Rusia, que inició su ofensiva en 2014 con la anexión de la península de Crimea y la amplió con una invasión a gran escala en 2022.

Una "fuerte" implicación de EEUU en Ucrania

Tras varias reuniones y un almuerzo en la Casa Blanca, Macron expresó la importancia de que Trump entienda la importancia de una "fuerte implicación estadounidense" en una Ucrania de posguerra. "Los europeos estamos listos para apoyar a Ucrania en varias formas, con apoyo militar, y estamos listos para estar presentes para asegurarnos que la paz dure", añadió.

Este 22 de febrero se cumplieron tres años del inicio de la guerra en Ucrania, durante los cuales Occidente ha mantenido un frente unificado bajo el liderazgo de Joe Biden (2021-2025).

Sin embargo, la postura ha cambiado con Trump, quien ha comenzado a negociar directamente con Rusia para poner fin al conflicto, excluyendo a Kiev y a sus socios europeos de las primeras conversaciones entre delegaciones estadounidenses y rusas, que tuvieron lugar la semana pasada en Arabia Saudí.

En unas breves declaraciones en el Despacho Oval, Trump aseguró que Putin aceptará la presencia de tropas europeas en Ucrania, pese a que el Kremlin lo ha considerado una "línea roja" en el pasado. Posteriormente, aseguró que había tratado el tema con el líder ruso y que este le había expresado su conformidad. "Si alcanzamos este acuerdo para acabar la guerra, él no va a estar buscando más guerra. Se lo pregunté específicamente y no tiene problema con ello", afirmó.

Reino Unido y Francia lideran los esfuerzos para crear una "fuerza de reasignación europea", destinada a prevenir futuros ataques rusos contra ciudades, puertos e infraestructuras críticas en Ucrania en caso de que se logre un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, según informaron la semana pasada medios como The Guardian.

El primer ministro británico, Keir Starmer, visitará a Trump el jueves y se espera que incida en la misma estrategia de persuasión con Trump, que ha dejado claro que su intención es decidir el futuro de Ucrania directamente con Putin.