Miles de personas se manifiestan en varias ciudades europeas en apoyo a la Flotilla

Miles de personas se manifestaron este jueves en distintas ciudades europeas, como Madrid, Roma o Bruselas, para protestar contra la intercepción de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, llevada a cabo por Israel en aguas internacionales a última hora del miércoles.

Las banderas palestinas acompañaron a los manifestantes, que pidieron el fin del asedio de Israel a la Franja de Gaza y clamaron contra la intercepción por parte del ejército israelí de los 43 barcos que engrosaban la Global Sumud Flotilla, después de atravesar el Mediterráneo desde puertos de España, Túnez e Italia para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La Global Sumud Flotilla se encuentra ya casi completamente desarticulada pues, de sus 500 integrantes, más del 90% están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

Protestas en Bruselas frente a la sede de la Eurocámara

Unas cuatro mil personas, según varios medios de comunicación belgas, se congregaron de nuevo este jueves en Bruselas para denunciar la intercepción de la Flotilla humanitaria. Los manifestantes comenzaron la marcha frente al ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas y se dirigieron hacía la Plaza de Luxemburgo, al lado de la sede de la Eurocámara y muy cerca del resto de las instituciones europeas.

Los participantes no solo denunciaron la intervención del ejército israelí en la intercepción de la Flotilla Global Sumud, sino que también exigieron el fin inmediato del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.

Según la agencia Belga, en Bruselas miles de manifestantes exigieron una respuesta firme del gobierno federal belga y una condena clara de la intervención israelí por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, quien había insinuado que esta iniciativa planteaba riesgos innecesarios.

"Independientemente de lo que haga o deje de hacer el Gobierno, seguiremos enviando más barcos y más personas hasta que Palestina sea libre", declararon los organizadores durante la marcha.

Además, se han organizado manifestaciones similares en otras ciudades del país como Lieja, Charleroi, Namur, Gante, Amberes y Lovaina la Nueva en solidaridad con la flotilla humanitaria.

La semana pasada, Bélgica fue uno de los países que reconocieron a Palestina como Estado durante la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York.

Más de 10.000 personas se manifiestan ante el Coliseo romano

Más de 10.000 personas, según la Policía, se manifestaron esta tarde en las inmediaciones del Coliseo de Roma tras la interceptación de la Flotilla. La convocatoria, convocada por el colectivo 'Global movement to Gaza Italia', ha reunido a más de 10.000 personas, según confirman a EFE fuentes de la Jefatura de Policía de la capital italiana.

Tras congregarse junto al Coliseo, la manifestación procederá en dirección a Porta San Paolo, a unos dos kilómetros en línea recta, al grito de "bloqueemos todo" o "Palestina libre".

En Roma numerosas personas también protestan en los aledaños de la estación de trenes de Termini así como en las instalaciones de la Universidad de la Sapienza.

El mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades, para el viernes 2 de octubre.

Esta tarde las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur), donde se vivieron algunos momentos de tensión cuando un grupo de personas propalestinas trató de romper el cordón policial en el puerto.

Cientos de personas protestan en Lisboa para pedir la liberación de la flotilla

Cientos de personas se congregaron este jueves frente a la Embajada de Israel en Lisboa para pedir la liberación de la Global Sumud Flotilla, en la que participaban cuatro portugueses.

Los participantes pidieron también por el fin del cerco a Gaza, la entrega de ayuda humanitaria y que se apliquen sanciones a Israel.

Durante esta concentración, los presentes, que gritaron en varias ocasiones "Palestina será libre", también portaban banderas palestinas, claveles rojos y carteles donde se leían mensajes como "Netanyahu asesino", "la flotilla humanitaria somos nosotros" y "bombardear a niños no es defensa propia".

Pese a que la protesta estaba convocada frente a la Embajada, un cerco policial mantenía a los manifestantes a varios metros de distancia.

Según el partido portugués Bloco de Esquerda (BE), los detenidos portugueses son la líder del BE, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício, el activista Miguel Duarte y un cuarto cuya identidad todavía no se ha revelado, que se encuentran ya en territorio israelí tras su detención.

En declaraciones a periodistas en esta manifestación, Jorge Costa, perteneciente al Bloco, defendió que el Gobierno luso debería convocar al embajador de Israel en Portugal para pedir explicaciones "sobre el secuestro de estos ciudadanos".

Y añadió que, si no hay cambios, continuarán movilizándose durante los próximos días, "exigiendo la liberación de los activistas que fueron ilegalmente secuestrados y presos por el Gobierno de Israel, exigiendo el fin del bloqueo, sanciones contra Israel y el fin del genocidio de Palestina".

En la protesta también estaba Luís Rebelo, de 62 años, que acudió a esta concentración tras enterarse por redes sociales de la convocatoria y que quería mostrar su apoyo a Palestina y a la flotilla humanitaria.

"Creo siempre que las personas se tienen que manifestar en la calle y no diré que esta es la protesta más eficaz, pero creo que creo que es lo más útil y solidario", argumentó en declaraciones a EFE.

También por redes sociales se enteró Raquel Soares, de 49 años, quien explicó a EFE que decidió acudir a la protesta al considerar que las movilizaciones colectivas "son fundamentales".

Esta iniciativa, convocada anoche después de que se supiera de la detención de miembros de la flotilla humanitaria antes de su llegada a Gaza, está prevista en otras ciudades del país, como Oporto, Aveiro, Braga, Portalegre, Viana do Castelo, Faro y Coimbra, así como en otros países.

Policías y manifestantes se enfrentan en concentración de apoyo a la Flotilla en Ginebra

Más de 3.000 personas se manifestaron este jueves en el centro de Ginebra para mostrar su apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, y se registraron algunos enfrentamientos con la policía cuando ésta intentó dispersar la concentración no autorizada.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse de forma espontánea en la estación Cornavin, en el centro de la ciudad, donde corearon el lema "Palestina libre", pidieron la liberación de los tripulantes de la flotilla humanitaria y acusaron al Gobierno suizo de complicidad con Israel, informó la televisión nacional suiza RTS.

Miles de personas se manifiestan en toda España por Gaza y la protección de la flotilla Ver más

La tensión aumentó cuando algunos participantes intentaron bloquear las vías férreas y la muchedumbre empezó a parar el tráfico rodado de la zona.

La policía recurrió a gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar la concentración cuando ésta se dirigía al otro lado del lago Lemán a través del puente Mont Blanc, y algunos manifestantes arrojaron en ese momento objetos a los agentes.

Otras manifestaciones de apoyo en el país, del que proceden al menos una veintena de tripulantes de la Flotilla, fueron convocadas en la capital Berna y ciudades como Zúrich, Lucerna, Basilea, Friburgo o Lugano.