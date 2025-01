Al menos 50 muertos en el naufragio de un cayuco que iba rumbo a Canarias

Al menos 50 personas han muerto al naufragar un cayuco que había partido el 2 de enero hacia Canarias desde Mauritania, entre ellas 44 emigrantes pakistaníes, según ha alertado la ONG española Caminando Fronteras. Su portavoz, Helena Maleno, ha explicado a EFE que en su organización acaban de tener noticia de la tragedia, porque las autoridades marroquíes consiguieron rescatar este miércoles a 36 supervivientes de ese cayuco.

Las primeras informaciones que maneja esta ONG indican que la embarcación había partido con 86 ocupantes, aunque no descarta que pudieran ser más, y que había pasado ya trece días en el mar. A bordo iban un mínimo de tres mujeres, entre ellas una adolescente que ha sobrevivido.

El servicio español de Salvamento Marítimo no tiene información sobre este naufragio, porque sus medios no han intervenido en el rescate de los supervivientes, a cargo de Marruecos.

Tras conocer la noticia, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado de nuevo a Madrid y a Bruselas a actuar. "No se puede ser solo testigos. El Estado y Europa tienen que actuar. El Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África. No pueden seguir de espaldas a este drama humanitario. Mi pesar por el fallecimiento de las cincuenta últimas víctimas", asegura Clavijo, en su cuenta de la red social X.

Los ocupantes del cayuco accidentado eran en su mayor parte asiáticos (66 pakistaníes, sobre el total de 86), detalla Maleno. Desde hace meses, la autoridades policiales españolas han constatado que cada vez son más los migrantes de Pakistán, Afganistán, Siria y Bangladés que se juegan la vida en la Ruta Canaria, casi siempre en cayucos que zarpan desde Mauritania.

El suceso está bajo investigación, porque las personas de esas nacionalidades (y las de Somalia, que también empiezan a aparecer en la Ruta Canaria) mayoritariamente intentaban hasta ahora entrar en Europa por el Mediterráneo o por la ruta de los Balcanes.

No obstante, las cifras son aún modestas en una ruta, la Canaria, que movió el año pasado casi 47.000 personas. Según datos la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), de enero a noviembre de 2024, llegaron a Canarias en cayucos y pateras 221 pakistaníes, 54 bangladesíes, 47 somalíes, trece sirios, doce afganos y un palestino.