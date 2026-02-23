La Policía británica detiene al exministro Peter Mandelson por sus lazos con Epstein
La Policía británica detuvo este lunes al exministro laborista Peter Mandelson para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.
El expríncipe Andrés usó dinero del contribuyente para pagarse masajes, según denuncian exfuncionariosVer más
Noticia en ampliación.