REINO UNIDO

La Policía británica detiene al exministro Peter Mandelson por sus lazos con Epstein

  • Mandelson será interrogado por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto
  • El exministro está bajo sospecha de mala conducta en cargo público
Fotografía de archivo, tomada en 2009, del exministro laborista británico Peter Mandelson.
Fotografía de archivo, tomada en 2009, del exministro laborista británico Peter Mandelson. Andy Rain/EFE

La Policía británica detuvo este lunes al exministro laborista Peter Mandelson para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Noticia en ampliación.

