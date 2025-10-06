Las protestas de La Vuelta consiguen que el Israel-Premier Tech cambie su nombre e imagen

El Israel-Premier Tech ha renunciado a su nombre e imagen este lunes. Así lo ha anunciado el equipo ciclista en un comunicado, en el que ha motivado su decisión en la necesidad de "alejarse de su actual identidad israelí".

”En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", señala el documento. Según la nota de prensa, el nuevo nombre "se revelerá pronto".

El equipo también ha confirmado que el dueño del grupo, Sylvan Adams, se retirará de su participación diaria de cara a la temporada 2026. Además, el empresario canadiense "ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial", según el comunicado.

El equipo de Cycling Academy se creó hace once años "con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel", según la propia agrupación. El nombre Israel-Premier Tech fue escogido hace cuatro años.