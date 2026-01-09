Rusia ataca territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik

Rusia bombardeó la pasada noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso, según recoge EFE.

El comunicado castrense explica que la operación es una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre". Añade que Moscú golpeó anoche "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos. Estos serían, según la nota, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en territorio enemigo.

Tanto las autoridades como los militares ucranianos sugirieron que el ejército ruso podría haber empleado Oréshnik para golpear objetivos energéticos en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia. Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Kremlin acusó a Kiev de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos, aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Putin, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con Estados Unidos, asegura que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo. Ucrania negocia en estos momentos garantías de seguridad con Occidente, lo que incluiría el despliegue de tropas europeas, con vistas a un futuro acuerdo de paz con Rusia.

Ucrania exige respuesta a amenaza global tras ataque ruso con misil hipersónico Oréshnik

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, advirtió este viernes de la amenaza global que supone el ataque perpetrado anoche por Rusia contra la ciudad de Leópolis con un misil hipersónico Oréshnik y exigió una respuesta global.

En un mensaje en su cuenta de X, Sibiga señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, utilizó un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la UE y la OTAN "en respuesta a sus propias alucinaciones" y advirtió de que "esto es realmente una amenaza global" y "exige respuestas globales.

"Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes a las acciones temerarias de Rusia", añadió.

Sibiga calificó de "absurdo" que Rusia "intente justificar este ataque con el falso 'ataque a la residencia de Putin', que nunca ocurrió" y señaló que esto constituye "otra prueba de que Moscú no necesita razones reales para su terror y su guerra".

"Instamos a todos los Estados y organizaciones internacionales responsables a que denuncien las mentiras rusas y aumenten sin demora la presión sobre el agresor", dijo.

Afirmó que es necesario adoptar medidas más enérgicas contra la flota de petroleros rusos, y dijo que Estados Unidos hace bien en tomar medidas al respecto, así como contra los ingresos del petróleo, las mecanismo y los activos de Rusia, "no sólo en la UE, sino en todo el mundo".

"Iniciaremos acciones internacionales: una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una reunión del Consejo Ucrania-OTAN, así como respuestas dentro de la UE, el Consejo de Europa y la OSCE", la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, anunció.

Agregó que Ucrania está informando a Estados Unidos, a los socios europeos y a todos los países y organizaciones internacionales sobre los detalles de este peligroso ataque a través de los canales diplomáticos.

Al menos cuatro muertos y 24 heridos en Kiev

Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en el ataque con drones y misiles, lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este viernes las autoridades.

"4 muertos y 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias" (SES), informa en un mensaje en Telegram la Policía Nacional de Ucrania, en el que señala que en la noche al 9 de enero, la capital volvió a sufrir un ataque aéreo enemigo a gran escala.

Entre los muertos se encuentra un trabajador sanitario y entre los 24 heridos, cinco trabajadores del SES y tres médicos que trabajaban en el lugar del ataque en uno de los distritos afectados en el momento en el que se produjo un nuevo ataque, precisa el reporte.

La policía agrega que hasta las 07:00 hora local se habían documentado daños en seis distritos de la ciudad y, en concreto, se han visto afectados edificios de viviendas de varias plantas y casas, una guardería, garajes, automóviles e infraestructuras.

"La policía, junto con los empleados del SES y otros servicios, siguen trabajando en el lugar, registra y documenta las consecuencias de otro crimen de guerra", agrega el comunicado.