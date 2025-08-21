Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en medio de las negociaciones de Trump

La Fuerza Aérea ucraniana anunció este jueves que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia, según informa EFE. Se trata de uno de los mayores de las últimas semanas. "La noche pasada, el ejército ruso batió uno de sus locos anti-récords. Atacaron infraestructuras civiles, edificios de viviendas y a nuestra gente", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en X.

El número de heridos por el ataque ruso masivo de la pasada noche contra Ucrania, uno de los mayores de las últimas semanas, ha ascendido a 18, a los que se suma un civil muerto en la ciudad occidental de Leópolis.

En la ciudad de Leópolis, una persona murió y tres resultaron heridas, una de ellas de gravedad, según informaron las autoridades locales, mientras que se registraron daños en 26 edificios de viviendas, una guardería infantil, edificios administrativos y vehículos particulares. En la localidad de Mukachevo, en el sureste de Ucrania y cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, un proyectil cayó en las instalaciones de un fabricante de electrodomésticos, de propiedad estadounidense.

"Era una empresa civil normal, apoyada por inversiones estadounidenses, que producía objetos de uso diario como cafeteras. Y aún así, fue también blanco de los rusos. Esto dice mucho", denunció Zelenski el ataque, en el que según las autoridades fueron heridos 15 empleados que trabajaban en el turno de noche.

El presidente recalcó que los servicios de rescate están trabajando también en "muchas otras regiones, desde Zaporiyia hasta Volinia" y pidió una respuesta internacional al ataque masivo.

"Los rusos llevaron a cabo este ataque como si no hubiese cambiado nada en absoluto y como si no hubiese esfuerzos globales por detener la guerra", dijo en alusión a la cumbre el lunes pasado en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, y líderes europeos y de la OTAN. "Todavía no hay ninguna señal de Moscú de que verdaderamente tenga intención de implicarse en unas negociaciones sustanciales para poner fin a la guerra. Hace falta presión. Sanciones fuertes, aranceles fuertes", concluyó.

546 drones y 31 misiles

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones, tanto kamikaze como drones réplica, y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev. Entre los proyectiles derribados había un misil aerobalístico de tipo Kinzhal, 18 misiles de crucero Kh-101 y 12 misiles de crucero Kalibr. Se registraron impactos de drones y misiles en 11 localizaciones por todo el país y en tres puntos cayeron además fragmentos de drones derribados, detalló la Fuerza Aérea.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunció que "en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra", Rusia ha atacado de manera masiva esta noche objetivos civiles y de la infraestructura energética. "Uno de los misiles golpeó a un importante productor estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, provocando serios daños y bajas", afirmó, y aseguró que se trataba de unas instalaciones "completamente civiles".

Sibiga subrayó que no se trata del primer ataque contra empresas estadounidenses en Ucrania y recordó los que se produjeron este año contra las oficinas de Boeing en Kiev. En este contexto, calificó de "cruciales" los esfuerzos por obligar a Rusia a poner fin a la guerra y reiteró la disposición de Ucrania a realizar "cualquier esfuerzo" para acercar la paz.

Sibiga destacó la importancia de que se produzca una reunión bilateral a nivel de líderes con Rusia, así como la necesidad de reforzar con sistemas adicionales las defensas aéreas ucranianas y de que los socios occidentales proporcionen garantías de seguridad sólidas.

Según el medio The Kyiv Independent, la planta estadounidense atacada es la fábrica de la multinacional electrónica Flex en la ciudad de Mukachevo, en el oeste del país, en la que trabajan unos 800 empleados en el turno de noche.