Trump comienza a "organizar" una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar este lunes un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él. "Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo", escribió.

Trump aseguró que mantuvo "una muy buena reunión" en la Casa Blanca con "distinguidos invitados" en referencia a Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania", detalló sobre el encuentro el magnate neoyorquino.

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió a su vez en que era necesario debatir el "intercambio de territorios", una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin durante su encuentro de la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk. Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

En todo caso, ninguno de los participantes en las reuniones del lunes en la Casa Blanca se ha pronunciado sobre la posibilidad de que vaya a estar sobre la mesa la posible cesión de territorios ucranianos que controla actualmente el ejército ruso. Trump dijo que la reunión multilateral finalizó con "más reuniones en Despacho Oval" tras la llamada con Putin. El diario The New York Times ha adelantado a su vez que las conversaciones se han prolongado más de lo esperado y que todos los líderes han optado por cenar en la mansión presidencial estadounidense.

Zelenski busca una reunión sin condiciones con Putin

Por su parte, Zelenski dijo este lunes que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares (unos 77.137 millones de euros).

En una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca, Zelenski indicó que está listo para una reunión de alto nivel con Putin y señaló que espera reunirse "sin condiciones". "Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos", indicó el líder ucraniano.

Zelenski agregó que el debate sobre garantías de seguridad sostenido en Washington incluye planes para que su país reciba 90.000 millones de dólares en armas estadounidenses por medio de Europa y que Estados unidos podría equiparlos con drones. Sin embargo, el ucraniano resaltó que no existe un acuerdo formal.

La reunión entre los lideres de Ucrania y Rusia debería ocurrir en las siguientes dos semanas y por el momento se conoce que funcionarios designados por Trump trabajan en el formato para que esta sea posible. Zelenski dijo que imponer condiciones previas no sería viable, porque si demandan un alto el fuego primero, Rusia plantearía "cien demandas más".

El ucraniano también reveló en esta rueda de prensa que habló durante mucho tiempo con Trump sobre la situación de las zonas ucranianas ocupadas por Rusia y reiteró que todo acuerdo de cesión territorial debe hablarse entre Kiev y Moscú directamente.

Un micrófono abierto capta a Trump afirmando que por él Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania

Además, un micrófono abierto captó a Trump diciendo que es por él por lo que Putin quiere alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. El comentario se lo hizo al presidente Macron antes del inicio de la reunión.

"Creo que quiere llegar a un acuerdo. Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí, ¿entiendes? Por muy descabellado que suene", le susurró Trump a Macron en la Sala Este de la Casa Blanca antes de indicar al mandatario francés que tomara asiento para comenzar la reunión.

La cadena CNN indicó que Trump pausó después la reunión multilateral para hablar por teléfono con Putin y comunicarle lo que todos debatieron en Washington.

La OTAN afirma que EEUU se involucrará en la seguridad para Ucrania pero sin desplegar tropas

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que Estados Unidos se involucrará en un esfuerzo de cerca de 30 países para garantizar seguridad para Ucrania ante la invasión rusa, pero remarcó que en la reunión en la Casa Blanca no se acordó desplegar tropas en el terreno ni se concretó el papel estadounidense.

Tras el encuentro del presidente de Estados Unidos con el mandatario ucraniano en Washington, Rutte declaró en una entrevista con Fox News que el Gobierno estadounidense "quiere estar involucrado" en un esfuerzo internacional para dar seguridad a Ucrania que lideran Reino Unido y Francia e incluye a naciones como Japón y Australia.

Esto no contempla la membresía de Ucrania en la OTAN, pero sí "garantías de seguridad del tipo del Artículo 5", la regla que estipula que una agresión armada contra un miembro de la organización atlántica es un ataque contra todos sus integrantes, según aclaró Rutte. "Lo que EEUU ha dicho ahora es que Estados Unidos quiere estar involucrado en esto. ¿Qué significará exactamente la participación de Estados Unidos? Se discutirá dentro de los próximos días", señaló el líder de la OTAN.

El funcionario aseguró que en la reunión de Trump con Zelenski y otros líderes europeos de este lunes "no se discutió en absoluto" el despliegue de tropas en Ucrania para defender al país de Rusia. "Así que eso será parte de las discusiones, que ahora comenzarán. Vamos a tratar de llevarlas a una nueva fase de entendimiento los próximos días y semanas", señaló. El líder la OTAN recordó que el presidente estadounidense ya acordó enviar armas a Ucrania que pagan los países europeos, aunque mandatarios como el francés Emmanuel Macron hablaron posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz.

Macron asegura tener "grandes dudas" sobre la "voluntad de paz" de Putin

Por su parte, el presidente francés mostró este lunes su escepticismo sobre la "voluntad de paz" de Putin, aunque celebró la posibilidad de una reunión bilateral entre Moscú y Kiev. "(Putin) No da ninguna señal de querer la paz (...) Tengo grandes dudas de la voluntad de paz del presidente ruso", afirmó Macron en declaraciones a la prensa después de esta reunión.

Trump anuncia que "si todo va bien" podrá celebrarse una cumbre trilateral con Putin y Zelenski Ver más

Sin embargo, el mandatario francés celebró la posibilidad de una reunión bilateral entre Zelenski y Putin que podría darse en las próximas semanas para luego dar paso a un encuentro trilateral que también incluya a Trump. "El presidente Trump cree a su alcance lograr un acuerdo y yo quiero creerlo", agregó.

Macron también destacó la necesidad de "volver a poner Europa en la mesa" de negociaciones y expresó su voluntad de "ampliar las conversaciones" a los socios europeos de Ucrania: "Es la seguridad de los europeos la que está en juego", recordó.

A pesar de mostrarse "prudente", el presidente francés reconoció como un "avance" la "voluntad de hablar de problemas de fondo". "Estamos muy lejos de cantar victoria, pero cuando veo cómo estábamos hace unos días creo que hemos logrado una buena unidad entre Ucrania y Europa y una convergencia entre Europa, Ucrania y Estados Unidos con las garantías de seguridad y con una voluntad de trabajar conjuntamente".