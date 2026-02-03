Rusia pone fin a la tregua energética anunciada por Trump después de 4 días

Después de solo cuatro días sin ataques a las centrales y subestaciones eléctricas de Ucrania, Rusia puso fin este martes a una breve tregua energética con un ataque en el que empleó un número récord de misiles que volvió a dejar sin luz ni calefacción a cientos de miles de ucranianos. La tregua se había pactado debido a las bajas temperaturas en Ucrania, que caen hasta los 25 grados bajo cero. El bombardeo es uno de los más masivos lanzados por las fuerzas del Kremlin en los últimos meses, y tiene lugar antes de que comience este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la segunda ronda de contactos trilaterales entre ucranianos, rusos y estadounidenses para poner fin a la guerra.

En una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reprochó a Rusia que haya "despreciado de nuevo los esfuerzos de los estadounidenses". Zelenski acusó a Moscú de aprovechar la tregua energética para posponer los ataques previstos y acumular una gran cantidad de drones y misiles con los que atacar. Putin había aceptado esta tregua tras proponérsela Donald Trump el pasado jueves.

Según dijo el líder ucraniano, la tregua debía haber durado como mínimo hasta la celebración de la próxima ronda de contactos en Abu Dabi, y pidió "consecuencias" para Rusia por haber vuelto a atacar la infraestructura energética antes de las nuevas reuniones. Mientras, el Ministerio de Defensa ruso justificó el ataque como una respuesta a supuestos ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso.

El Kremlin había asegurado este lunes que se había comprometido a suspender los ataques a la energía en Ucrania sólo hasta el pasado domingo, 1 de febrero, cuando en un principio estaba prevista la continuación de los contactos de Abu Dabi. Zelenski dijo que no fue Ucrania la que aplazó las reuniones a este miércoles y jueves, dando a entender que no comenzaron el domingo debido a la postura de Rusia. Según el parte del Ministerio de Defensa ruso, el bombardeo alcanzó infraestructuras energéticas, así como objetivos del complejo militar industrial de Ucrania.

Zelenski aseguró que pese a que considera que el Kremlin incumplió sus promesas a Trump con este ataque, Ucrania —que se sumó de inmediato a la tregua energética— seguirá aceptando las medidas de desescalada que propongan los emisarios de Washington en las reuniones trilaterales en Abu Dabi.

Ocho regiones de Ucrania atacadas

La FIFA sigue negándose a sancionar a Israel y ya plantea levantar el veto a Rusia Ver más

Los 450 drones y más de 70 misiles empleados por Rusia en el ataque fueron dirigidos contra ocho regiones de Ucrania, y provocaron daños en varias plantas térmicas y termoeléctricas que funcionaban exclusivamente para suministrar calefacción a los habitantes de las urbes ucranianas de Kiev, Járkov y Dnipró, según explicó el ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, en sus redes sociales. "Dejaron de forma deliberada sin calefacción a cientos de miles de familias, niños incluidos, en las condiciones de invierno más duras, con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero", dijo Shmigal, que pidió que no queden impunes "todos los rusos" implicados en la planificación y la ejecución de un ataque "llevado a cabo con la intención clara de infligir sufrimiento masivo al pueblo ucraniano".

Una nueva reunión de Ramstein

Durante su visita a Kiev, el secretario general de la OTAN se comprometió con Zelenski a hacer todo lo posible para que los Estados miembros de la Alianza Atlántica con voluntad y disposición de ayudar a Ucrania se movilicen para encontrar nuevos sistemas y misiles antiaéreos Patriot. Rutte explicó que dos tercios de los integrantes de la OTAN ya contribuyen con dinero a la iniciativa que permite adquirir estos misiles y otros tipos de armamento en EEUU para reforzar al Ejército ucraniano.

El secretario general de la OTAN destacó que estas gestiones deben hacerse lo más rápido posible para que Ucrania pueda defenderse con garantías de nuevos ataques, y explicó que la coalición de países que apoyan militarmente a Kiev —conocida popularmente como Grupo Ramstein por la base militar estadounidense en la que empezaron reuniéndose sus integrantes— celebrará la próxima semana una reunión para reforzar las defensas aéreas ucranianas.