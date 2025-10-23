Trump acusa a España de "no jugar en equipo" en la OTAN y Rutte le da la razón

Nuevo choque entre Estados Unidos y España o, más bien, entre Donald Trump y España a propósito de la OTAN y el compromiso del Gobierno de Sánchez con la inversión en la Alianza Atlántica.

El presidente estadounidense acusó a España de "no jugar en equipo" por seguir siendo la excepción al no haberse comprometido a dedicar el 5% del PIB al gasto en defensa.

En una intervención en el Despacho Oval junto a Mark Rutte, que también ha dado la razón a Trump, dijo que el líder de la OTAN "tiene que hablar con España" sobre el compromiso económico para con la Alianza, algo que el secretario general "puede resolver fácilmente".

Rutte ha dado la razón de manera velada al mandatario estadounidense al asegurar que cuando España se comprometió a aportar el 2,1% "les dije que no podían" pero "pronto sabremos quién está en lo correcto" porque no se fía de que los objetivos a los que se comprometió la OTAN el pasado junio en la cumbre de La Haya "se puedan alcanzar invirtiendo menos del 3,5%".

Los dos mandatarios aseguraron tener una buena relación con los miembros de la OTAN e incluso, Rutte aseguró conocer bien a Sánchez con quien se ha reunido "en varias ocasiones", mientras que Trump eludió hacer referencia a Sánchez, pero dijo tener "una gran relación con los países de la OTAN" y agradeció al resto "estar comprometidos al 100%".

Estas declaraciones son un nuevo capítulo en la particular "guerra" entre Trump y España con motivo de la inversión que se debe de hacer en la Alianza. Hace tan solo unos días, el presidente estadounidense dijo que debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN, pero reconoció que es un asunto que corresponde a la Alianza y a Madrid resolver.

Tanto es así, que hasta la fecha y desde la OTAN no se ha puesto en duda el compromiso español hasta las palabras de este miércoles y es que desde el Gobierno se ha argumentado que se pueden cumplir los objetivos de capacidades asumidos por la Alianza invirtiendo solo el 2,1% del PIB y la OTAN aceptó la fórmula, aunque revisará periódicamente ese compromiso.

Pero lo de Trump con España es un tema recurrente siempre que se reúne con otro líder de la Alianza, hace unas semanas, cuando se reunió con el presidente finlandés Alexander Stubb, dijo que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la Alianza.

El penúltimo capítulo fue junto a Javier Milei, cuando el líder estadounidense, anunció la posibilidad de imponer aranceles a España por su "falta de compromiso" y porque la no aportación del 5% le parece a Trump "increíblemente irrespetuoso".

Para Trump a España "le está yendo muy bien a costa nuestra" y recordó que la ubicación beneficia al país mediterráneo porque "recibe protección automática".