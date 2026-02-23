Trump asegura al G7 que mantendrá su política arancelaria pese al fallo del Tribunal Supremo de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos tiene la intención de mantener su política arancelaria pese al fallo del Tribunal Supremo que anula la mayoría de los gravámenes impuestos por Donald Trump, según dijo este lunes el representante del Comercio Exterior de EEUU, Jamieson Greer, a sus socios del G7.

El representante estadounidense insistió ante sus colegas del G7 (Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de Estados Unidos) en que lo que podría cambiar es el instrumento para aplicar los aranceles, como ya comentó el domingo en una entrevista con la cadena ABC.

Greer, al que se pidió que explicara la situación, hizo una clarificación "pero no completa", señalaron fuentes del gabinete del ministro francés del Comercio Exterior, Nicolas Forissier, que presidió una videoconferencia de los responsables del ramo de los países del G7. En declaraciones a la prensa, las fuentes francesas añadieron que el responsable estadounidense dijo que su Gobierno quiere restablecer la situación arancelaria en vigor, y que encontrará la forma para hacerlo.

El gabinete de Forissier (Francia preside el G7 este año) reconoció que la situación "es muy movediza" y que todos están analizando las posibles consecuencias del revés a las políticas de Donald Trump por la decisión de la Corte Suprema.

El mensaje de Francia y del resto de los europeos en referencia a Estados Unidos fue que "hay que tratar de forma justa" a la Unión Europea y que "hay que dar previsibilidad" a sus empresas porque la incertidumbre es perjudicial para los dos bloques.

Antes de que se celebrara este encuentro virtual, el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, había anticipado por la mañana que iba a pedir "claridad" a Estados Unidos, y que iba a insistir en que se tiene que "mantener la calma" porque "las guerras comerciales no benefician a nadie". En la reunión participaron los responsables del Comercio Exterior de Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, así como el comisario europeo de Comercio.

Más allá de esta cuestión de urgencia, los principales puntos de la agenda eran la seguridad de las cadenas de aprovisionamiento de minerales y metales críticos y los preparativos de cara a la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará en Yaundé, en Camerún, del 26 al 29 de marzo. Sobre el primero, según las fuentes francesas, hubo un gran consenso sobre el diagnóstico de los problemas de aprovisionamiento y sobre la necesidad de llevar a cabo un trabajo preparatorio a nivel técnico para buscar soluciones.

Los responsables de comercio del G7 volverán a reunirse en París el 5 y 6 de mayo para preparar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de junio.