Trump confirma los aranceles a México, Canadá y China y recrudece la guerra comercial

Los esperados aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraron en vigor esta medianoche, con gravámenes a las importaciones del 25% a México y Canadá y doblando al 20% los bienes que China exporta al país norteamericano, lo que abre la puerta a un conflicto comercial a gran escala, según informa EFE. La entrada en vigor pasada la medianoche de estos aumentos arancelarios por parte de Estados Unidos, ha provocado una respuesta comercial inmediata por parte de China y Canadá.

Todas las importaciones provenientes de México y Canadá estarán ahora gravadas con unos aranceles del 25% a excepción de las compras del productos de hidrocarburos canadienses, que tendrán un gravamen del 10%.

Las importaciones chinas, que desde el 4 de febrero tenían unos aranceles adicionales del 10%, suman desde hoy otro 10 % más, con lo que se encarecen las compras estadounidenses en China, algo que eleva los miedos por su impacto en la inflación. Estas subidas arancelarias a China se suman a las anunciadas durante la guerra comercial con el gigante asiático iniciada por Trump durante su primer mandato.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que impondrá aranceles contra 100.000 millones de dólares (más de 95.400 millones de euros) en valor de productos estadounidenses durante los próximos 21 días. "Nuestros aranceles permanecerán en vigor hasta que la acción comercial de EEUU es revocada y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones con las provincias y territorios para implementar medidas no arancelarias", aseguró.

Según anunció este martes el Ministerio de Finanzas chino en un comunicado, China gravará con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz, y con un 10% a las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos, entre otros productos. "China está fuertemente insatisfecha y se opone con firmeza" a la decisión estadounidense, indicó un portavoz ministerial en un comunicado.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, horas antes de que hablara Trump, pidió esperar con "serenidad y paciencia" a la imposición de aranceles, aunque también apuntó a que su Gobierno contempla desde hace tiempo diversos escenarios y respuestas, incluida la activación de impuestos aduaneros contra importaciones estadounidenses en represalia. La líder del mayor socio comercial de EEUU señaló que en este tema "hay que tener temple, serenidad y paciencia" e insistió en que su Gobierno tiene "plan A, plan B, plan C, plan D".

"No hay margen para México ni para Canadá, no"

Trump confirmó el lunes que iba a aplicar los aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y otro 10% a los bienes que China exporta a su país, después de retrasar un mes su puesta en marcha para dar a sus vecinos tiempo para tomar medidas contra el tráfico de drogas y la inmigración.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes, Trump aseguró que ambas naciones, fuertemente integradas comercialmente gracias a tratado de libre comercio del T-MEC, no tienen "margen" de negociación para evitarlos. "No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor este martes", afirmó Trump a la prensa.

Pese a que el número de inmigrantes irregulares entrando en EEUU se ha reducido desde que Trump amenazó con imponer aranceles, el neoyorquino volvió a subrayar que, para él, los esfuerzos de los países vecinos y de China para detener el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo responsable de miles de muertes al año en suelo estadounidense, no son suficientes. "Enormes cantidades de fentanilo han entrado en nuestro país desde México y, como saben, también desde China, donde se envía a México y a Canadá", señaló Trump, quien insistió en que esta droga "llega desde Canadá y desde México".