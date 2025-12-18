Transparencia total
Trump restringe la atención médica para los menores transgénero

  • El presidente de los Estados Unidos ha anunciado la intención cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan tratamientos relacionados
  • Lo ha anunciado el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa este jueves
Imagen de archivo de una manifestación LGTBI. EP

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

"Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.

