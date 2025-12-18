Trump restringe la atención médica para los menores transgénero

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

"Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.

Noticia en ampliación.