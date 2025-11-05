Trump asegura haber "aprendido mucho" tras las victorias de los demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este miércoles que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, informa EFE. Se trata de una derrota que atribuyó al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país.

"Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho", dijo en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.

Trump se refirió a las carreras por las gobernaturas de Virginia y Nueva Jersey, donde ganaron por amplio margen las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, y la victoria de Zohran Mamdani, que hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de Nueva York.

A esto se suma el arrollador respaldo a la propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral de California en busca de más escaños legislativos para el partido azul, una medida que busca contrarrestar iniciativas similares en estados dominados por republicanos, que quieren dar ventaja a su formación.

Estas victorias demócratas tuvieron lugar a pesar de los insistentes llamados del republicano a no devolver el terreno que ganó a sus oponentes en las elecciones presidenciales y legislativas de hace un año, cuando fue de nuevo elegido a la Presidencia.

El mandatario, que ya había reconocido la derrota republicana el día anterior al insistir en que su nombre no estaba en la papeleta, adelantó que analizaría con sus colegas lo que "representó la noche, qué deberían hacer al respecto y también sobre el cierre del gobierno y su relación con lo sucedido".

"Creo que si leen las encuestas, el cierre del Gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más determinante", reiteró Trump, quien volvió a culpar a los demócratas de la paralización federal.

Las reacciones demócratas

El recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha citado en su discurso de celebración al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad".

Mamdani ha dado las gracias a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores". "Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen", concluye.

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger -que se ha convertido en la primera mujer gobernadora del estado- ha afirmado: "Esta noche enviamos un mensaje (…) que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo. Elegimos a nuestra comunidad por encima del caos".

Los demócratas han conservado el poder en Nueva Jersey con la recién electa Mikie Sherrill como gobernadora. "Estoy honrada por la confianza de los votantes de Nueva Jersey. Trabajaré para mejorar el costo de vida, los servicios públicos y unir a la comunidad por encima de las divisiones políticas", ha asegurado la excongresista.

Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama ha felicitado en X "a todos los candidatos demócratas que ganaron esta noche". "Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero el futuro se ve un poco más prometedor", concluye.