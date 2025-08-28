La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada "deliberadamente" durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques.

"La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente", dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según han informado las autoridades ucranianas.

"El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto", anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que "mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles" y dijo que el ataque de la pasada madrugada "muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz"

"Rusia debe detener las matanzas y negociar", dijo Kallas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, también tildó el ataque de "una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror".

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró por su parte que la UE mantendrá la “máxima presión” sobre Rusia con más sanciones tras el bombardeo. “El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, indicó Von der Leyen en una breve declaración a la prensa sin preguntas. La política alemana aseguró estar “indignada” por el ataque ruso en Kiev que afectó a las oficinas de la UE, “el ataque con misiles y drones más mortífero contra la capital desde julio”.

“Fue un ataque también contra nuestra delegación”, aseguró, mientras mostraba unas fotografías con una oficina y un edificio en ruinas y garantizaba que ninguno de los empleados comunitarios ha resultado herido tras haber hablado con el embajador adjunto.

“Estamos ejerciendo la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Pronto presentaremos nuestro decimonoveno paquete de duras sanciones”, recalcó. Para Von der Leyen, este ataque demuestra que el Kremlin “no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea”. Además de preparar nuevas sanciones, dijo que están “avanzando” en los trabajos para utilizar los activos rusos congelados a fin de "contribuir a la defensa y la reconstrucción de Ucrania”.

“Y, por supuesto, estamos garantizando un apoyo firme e inquebrantable a Ucrania, nuestro vecino, socio, amigo y futuro miembro”, agregó. Von der Leyen afirmó que mañana viajará a los siete Estados miembros “que están reforzando y protegiendo nuestras fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia”. “Quiero expresarles toda la solidaridad de la UE y compartir con ellos los avances que estamos logrando en la construcción de una industria europea de defensa sólida, especialmente a través de nuestro instrumento de defensa conjunta SAFE”, apuntó. Desde mañana y hasta el lunes, Von der Leyen visitará Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía, informó la CE en un comunicado.