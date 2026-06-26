Venezuela comienza a recibir ayuda internacional mientras los muertos se elevan a 235 y hay más de 4.000 heridos

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que asolaron Venezuela este jueves, ya han dejado al menos 235 muertos y 4.300 heridos han confirmado las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas. El gobierno venezolano ha confirmado que continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

Solo en La Guaira más de 100 edificios colapsaron, mientras se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, considerada el epicentro de la devastación, junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de un ambiente de escasez informativa por parte de las autoridades.

🇻🇪#AHORA - Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Ayuda internacional

El Ministerio de Defensa del Gobierno de España informó esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela ya vuela hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid.

Antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó de la muerte de dos españoles en los terremotos, confirmada por familiares, y dijo que hay otros 80 ciudadanos nacionales desaparecidos.

El Gobierno de México informó que este jueves envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional hacia Venezuela

En la noche del jueves, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) confirmó la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas de El Salvador -188, según un comentario en X de Delcy Rodríguez- y República Dominicana como parte de la ayuda internacional para las labores de búsqueda.

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EEUU, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

Además, Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles.

Previamente, el Departamento de Estado de EEUU anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

Aeropuertos operativos, menos el de Caracas

Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto Maiquetía -el principal del país, que sirve a Caracas- están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura, por lo que algunas aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, cancelaron sus vuelos de este jueves en la ruta Madrid-Caracas.

Por su parte, tras una breve suspensión, la panameña Copa Airlines reanudó sus vuelos a las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Barcelona, pero mantuvo cancelados los viajes con destino a Caracas.

Redes de ayuda

Venezolanos residentes en Argentina y Ecuador han activado redes de ayuda y plataformas digitales para intentar ubicar a familiares y allegados que permanecen incomunicados tras los dos terremotos.

En Venezuela, la Iglesia católica pidió acudir a los centros de acopio en Caracas y otras ciudades, para colaborar con alimentos, insumos médicos, ropa y herramientas para ayudar a los afectados.

Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, mientras que se mantienen los reportes de fallas de conexión telefónica y servicio eléctrico en algunas de las zonas afectadas.

"Devastación realmente aterradora"

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE este jueves que la situación en las zonas afectadas por los dos terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

"El desafío ya es grande. Esto lo hace mucho, mucho más difícil, pero nuestro foco total está en esta respuesta de emergencia", añadió el diplomático británico.