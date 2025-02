Zelenski denuncia que un dron ruso cargado con explosivos ha impactado en la central de Chernóbil

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este viernes, a pocas horas de la reunión prevista con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que un dron ruso cargado con explosivos ha impactado en una estructura que previene de los escapes de radiación en la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, y que, aunque los daños son significativos, por ahora los niveles de radiación no han subido, según recoge EFE.

Desde el Kremlin, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, negó que el Ejército ruso haya atacado Chernóbil. "Los militares rusos no hacen eso. Por eso, cualquier afirmación de que eso fue así no se corresponde con la realidad", dijo en su rueda de prensa telefónica diaria.

“Esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EEUU, junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad. El único país del mundo que ataca estas infraestructuras, que ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin tener en cuenta en lo más mínimo las consecuencias es Rusia”, señaló Zelenski en su cuenta de la red social X.

El presidente ucraniano explicó que la estructura en cuestión resultó dañada por el ataque ruso pues el impacto provocó un incendio que ya ha sido extinguido. “En este momento, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo evaluados constantemente. Según las evaluaciones preliminares, el daño en la estructura de protección es significativo”, agregó el presidente ucraniano.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado el impacto del dron en la estructura, y ha señalado que no se ha detectado de momento un aumento de la radiación. "En este momento, no hay indicios de que se haya producido una brecha en la contención interior del NSC. Los niveles de radiación dentro y fuera siguen siendo normales y estables. No se ha informado de víctimas. El OIEA sigue supervisando la situación", informó el OIEA en la red social X.

La estructura protege, según ha explicado Zelenski, el cuarto reactor de la central de Chernóbil, que quedó destruido en la explosión que provocó la catástrofe nuclear de 1986, la más grave de la historia de la humanidad.

Zelenski ha declarado que Rusia es “una amenaza terrorista para el mundo entero” y ha denunciado que el Ejército ruso “lleva a cabo este tipo de ataques contra la infraestructura y las ciudades de Ucrania” cada noche. “Esto significa que, definitivamente, Putin no se prepara para negociar, se prepara para seguir engañando al mundo”, añadió el presidente ucraniano, que pidió más presión internacional sobre Rusia.

La Fuerza Aérea ucraniana había informado antes de que Zelenski diera a conocer este incidente del derribo de 73 drones iraníes Shahed y de otros modelos sobre varias regiones de Ucrania. Rusia ataca cada noche territorio ucraniano con decenas de drones kamikaze adquiridos de Irán.