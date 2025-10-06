'Dirty Payments', la investigación de EIC e infoLibre, nominada al premio de periodismo Daphne Caruana

El Parlamento Europeo ha anunciado los finalistas del premio de periodismo Daphne Caruana Galizia. Entre los 10 trabajos nominados, consta la investigación 'Dirty Payments', realizada por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y Mediapart, medio de comunicación francés y socio editorial de infoLibre.

La investigación, publicada el pasado mes de junio, muestra cómo, durante la última década, la empresa francesa de pagos Worldline y su filial alemana Payone han procesado sistemáticamente transacciones en línea dudosas y fraudulentas por valor de miles de millones de euros.

Además, el equipo de periodistas reveló cómo operaban muchas de las tramas que utilizaban Worldline para sus negocios, como una red de empresas pantalla en Mallorca que utilizaba webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales.

El premio Daphne Caruana es uno de los galardones más importantes de la profesión a nivel europeo. Este reconocimiento se entrega cada año, desde 2021, con la intención de "reconocer un trabajo excepcional de profundización periodística sobre temas de relevancia para la Unión Europea (UE), ya sea en su conjunto o para algunos de sus Estados miembros, y contribuir a promover los principios y valores de la UE consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales".

El jurado ha seleccionado ahora 10 trabajos como finalistas de un total de 316 candidaturas. El próximo 21 de octubre se anunciará el ganador de esta edición de 2025 en una gala que se celebrará en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo en la sala de prensa a la que da nombre también la propia Daphne Caruana Galizia.

Daphne Caruana fue una periodista y bloguera maltesa. Su carrera se centró especialmente en informar sobre la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y los vínculos del Gobierno de Malta con los papeles de Panamá. Tras sufrir acoso y amenazas, fue asesinada con un atentado de coche bomba el 16 de octubre de 2017. Las protestas por cómo gestionaron las autoridades la investigación de su asesinato provocaron la dimisión del por aquel entonces primer ministro maltés, Joseph Muscat.