Los trabajadores y el fin de la dictadura: una conversación entre Cristina Almeida, Unai Sordo y Mª José Landaburu

La clase trabajadora es la protagonista de este segundo conversatorio de La memoria que somos: 50 años de democracia. Esta iniciativa impulsada por infoLibre con el apoyo de Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad comenzó el pasado 23 de noviembre con una charla entre el actor Juan Diego Botto y la escritora Elvira Lindo que fue todo un éxito. En esta ocasión, los protagonistas han hablado sobre los derechos de los trabajadores, del papel que jugaron para acabar con la dictadura, su importancia antes, durante y después de este periodo, y cómo podemos aprender para poder reaccionar ante los retos del presente. Para tratar estos temas, infoLibre ha contado con las voces de Cristina Almeida, abogada y exdiputada de la Asamblea de Madrid; Unai Sordo, secretario general de CCOO; y María José Landaburu, doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autoempleo.

¿Qué nuevas batallas afrontan los sindicatos? ¿Cómo logramos mantener los derechos obtenidos después de tanta lucha? ¿De dónde vienen esos derechos y por qué son tan importantes? Todas estas preguntas se han puesto sobre la mesa para esta conversación que busca crear un diálogo intergeneracional entre los ponentes y con los jóvenes universitarios que asistieron y que realizaron preguntas y reflexiones. ¿Hacia dónde va la lucha de los trabajadores?¿Cómo organizarnos en un mundo cada vez más dividido?

Represión, adoctrinamiento y cultura en la Transición: una conversación entre Elvira Lindo y Juan Diego Botto Ver más

Queremos que La memoria que somos se convierta en un espacio multidisciplinar en el que todas las voces que apuestan por los valores democráticos tengan su espacio. Un lugar en el que reflexionar, de manera viva, plural e intergeneracional. ¿Te unes a nosotros?