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Programa oficial

Programa del curso 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato'

  • El curso de verano tendrá lugar en la facultad de Ciencias de la Información de la UCM el 14 de julio

infoLibre organiza, en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, el curso de verano De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato.

El curso nace como una propuesta de reflexión pública sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: desde la memoria histórica y la cultura hasta las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente. El proyecto combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizajes prácticos y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido que integra mesas de debate, talleres y actividades de networking.

📍 Lugar: Aulario Pilar Miró. Facultad de Ciencias de la Información (UCM) – Aula Berlanga

📅 Fecha: 14 de julio

🕘 Formato: Jornada mañana y tarde

Jornada mañana · Cultura, memoria y disputa del relato

Facultad de Ciencias de la Información UCM · Aula Berlanga · 09:00–14:00

Horario Formato Contenido
09:00–09:05 Bienvenida infoLibre Dirección infoLibre
09:05–10:00 Apertura del curso Carmina Gustrán (Comisionada 50 años España en Libertad)
09:10–09:50 Conversación inaugural Pepa Bueno y Jesús Maraña
09:50–10:40 Mesa moderada por infoLibre Verdad y relato: cómo se construye la memoria
10:40–11:20 Taller 1 Música y contracrónica social
11:20–11:40 Pausa café Networking
11:40–12:30 Mesa moderada por infoLibre Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos
12:30–13:10 Taller 2 La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa
13:10–13:50 Coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos?
13:50–14:00 Acto institucional Intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres
14:00–15:30 Comida informal y tiempo para el intercambio de ideas entre asistentes Comida y encuentro informal entre asistentes

Jornada tarde · El cine como construcción de relato

Aula Berlanga · 16:00–19:40 

Horario Formato Contenido
16:00–16:10 Bienvenida Presentación dela sesión de tarde con Paloma Rando
16:10–18:10 Proyección Nightcrawler
18:10–19:00 Conversación posterior con Paloma Rando y Nacho Carretero
19:00–19:40 Cierre del curso Conclusiones y despedida a cargo de la dirección de infoLibre
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