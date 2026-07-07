Programa del curso 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato'
El curso de verano tendrá lugar en la facultad de Ciencias de la Información de la UCM el 14 de julio
infoLibre organiza, en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, el curso de verano De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato.
El curso nace como una propuesta de reflexión pública sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: desde la memoria histórica y la cultura hasta las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente. El proyecto combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizajes prácticos y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido que integra mesas de debate, talleres y actividades de networking.
Jornada mañana · Cultura, memoria y disputa del relato
Facultad de Ciencias de la Información UCM · Aula Berlanga · 09:00–14:00
Horario
Formato
Contenido
09:00–09:05
Bienvenida infoLibre
Dirección infoLibre
09:05–10:00
Apertura del curso
Carmina Gustrán (Comisionada 50 años España en Libertad)
09:10–09:50
Conversación inaugural
Pepa Bueno y Jesús Maraña
09:50–10:40
Mesa moderada por infoLibre
Verdad y relato: cómo se construye la memoria
10:40–11:20
Taller 1
Música y contracrónica social
11:20–11:40
Pausa café
Networking
11:40–12:30
Mesa moderada por infoLibre
Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos
12:30–13:10
Taller 2
La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa
13:10–13:50
Coloquio
Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos?
13:50–14:00
Acto institucional
Intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres
14:00–15:30
Comida informal y tiempo para el intercambio de ideas entre asistentes
Comida y encuentro informal entre asistentes
Jornada tarde · El cine como construcción de relato
Aula Berlanga · 16:00–19:40
Horario
Formato
Contenido
16:00–16:10
Bienvenida
Presentación dela sesión de tarde con Paloma Rando
16:10–18:10
Proyección
Nightcrawler
18:10–19:00
Conversación posterior
con Paloma Rando y Nacho Carretero
19:00–19:40
Cierre del curso
Conclusiones y despedida a cargo de la dirección de infoLibre