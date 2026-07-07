Programa del curso 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato'

infoLibre organiza, en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, el curso de verano De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato.

El curso nace como una propuesta de reflexión pública sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: desde la memoria histórica y la cultura hasta las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente. El proyecto combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizajes prácticos y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido que integra mesas de debate, talleres y actividades de networking.

📍 Lugar: Aulario Pilar Miró. Facultad de Ciencias de la Información (UCM) – Aula Berlanga 📅 Fecha: 14 de julio 🕘 Formato: Jornada mañana y tarde

Jornada mañana · Cultura, memoria y disputa del relato

Facultad de Ciencias de la Información UCM · Aula Berlanga · 09:00–14:00

Horario Formato Contenido 09:00–09:05 Bienvenida infoLibre Dirección infoLibre 09:05–10:00 Apertura del curso Carmina Gustrán (Comisionada 50 años España en Libertad) 09:10–09:50 Conversación inaugural Pepa Bueno y Jesús Maraña 09:50–10:40 Mesa moderada por infoLibre Verdad y relato: cómo se construye la memoria 10:40–11:20 Taller 1 Música y contracrónica social 11:20–11:40 Pausa café Networking 11:40–12:30 Mesa moderada por infoLibre Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos 12:30–13:10 Taller 2 La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa 13:10–13:50 Coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos? 13:50–14:00 Acto institucional Intervención del ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres 14:00–15:30 Comida informal y tiempo para el intercambio de ideas entre asistentes Comida y encuentro informal entre asistentes

Jornada tarde · El cine como construcción de relato

Aula Berlanga · 16:00–19:40