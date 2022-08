La biógrafa de Gorbachov: "Los rusos le asocian con la humillación de derrumbe de la URSS”

Taline Ter Minassian es profesora de Historia de Rusia y del Cáucaso en Inalco. En febrero publicó Gorbachov (Puf), una biografía del apparatchik soviético que cambió el mundo, como destacó este martes el líder ruso Vladimir Putin al anunciar la muerte del arquitecto de la perestroika y la glasnost. Sus reformas, que debían permitir la supervivencia de la Unión Soviética, condujeron paradójicamente a su colapso. Adulado en Occidente pero odiado en Rusia, Gorby era un animal político que había llegado a lo más alto junto a su esposa Raisa Gorbacheva. Raisa, socióloga, desempeñó un papel muy importante en la trayectoria política de su marido, explica Taline Ter Minassian.

¿En qué sentido representaba Gorbachov un cierto tipo de "homo sovieticus"?

Tuvo una carrera típica de hombre soviético. Nació en marzo de 1931, en el momento en que Stalin había puesto en marcha el Gran Giro, que daba prioridad a la industrialización durante el primer plan quinquenal iniciado en 1929, y a la colectivización de la tierra. En definitiva, el verdadero nacimiento de la URSS. Gorbachov nació en esta época y sus antecedentes son típicos de la historia de la Unión Soviética. Nació en un pueblo de la región de Stavropol, en el sur, en la época de la colectivización y sus tensiones. Además, su abuelo paterno, Andrei, que se oponía a la colectivización, iba a sufrir la represión ligada a esta política. Fue acusado de sabotaje y detenido en 1934 porque no pudo entregar la cuota de semillas exigida por las autoridades. Su historia personal forma parte de la historia de la Unión Soviética. Merece la pena recordarlo porque en Occidente nos gustaría olvidarlo. Tendemos a verlo como un personaje notable, porque cambió el mundo, pero esta es una visión idealizada, porque en realidad era totalmente soviético. Hasta el final trató de salvar el sistema soviético, no de destruirlo. Esta es la paradoja que existe en torno a este personaje de Gorbachov.

También destaca usted que es el único dirigente soviético de origen rural.

La región de Stavropol, de donde procede, es una de las principales regiones agrícolas de la Unión Soviética. Se trata de una amplia franja que se adentra en Ucrania. Gorbachov tiene cierta ascendencia ucraniana. Hasta mediados del siglo XX, la Unión Soviética era predominantemente rural. Gorbachov conocía perfectamente el campo, había participado en las cosechas, conducido tractores, manejado una cosechadora con su padre. Y estaba orgulloso de ello. Esta experiencia le sirvió en su carrera, y fue en esta región agrícola de Stavropol donde subió los primeros escalones de la burocracia comunista.

Esta región se convirtió en su laboratorio y en su terreno político...

Gorbachov regresó a Stavropol después de estudiar en Moscú. Es un distrito muy extenso. Es el sur de Rusia, una región de vastas llanuras agrícolas, y al sur se encuentran las estribaciones de las montañas del Cáucaso. Su conocimiento detallado de los problemas de la agricultura soviética explica su ascenso dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Demostró una verdadera capacidad para aplicar las reformas del momento, especialmente bajo el mandato de Nikita Jhrushchov, de 1958 a 1964, pero también después. Estaba de acuerdo con ese deseo de cambiar la situación. En la región se adoptaron varias iniciativas, como el "método Ipatovo", que consistía en introducir un sistema de primas por rendimiento y relajar o suprimir los controles y las normas detalladas, todo ello con el fin de aumentar la producción de cereales. La perestroika puede analizarse como una repetición de este momento.

¿De qué manera Gorbachov, a quien usted describe como un animal político, utilizó la región de Stavropol para tejer su red y preparar su ascenso?

Los balnearios termales de las estribaciones del norte del Cáucaso recibieron a los más altos dirigentes de la Unión Soviética. En los años sesenta y setenta, eran viejos, tenían problemas de salud y necesitaban descansar. Y Gorbachov, como primer secretario del partido en la región, tuvo que acogerlos y ocuparse de ellos. Fue entonces cuando conoció a Yuri Vladimirovich Andropov, jefe del KGB y miembro influyente del Buró Político, que estaba recibiendo tratamiento por una grave dolencia renal en uno de los sanatorios de la región. Gorbachov se convirtió en su protegido. El 25 de septiembre de 1978, estuvo con él en la estación de Mineralnye Vody (Aguas Minerales) para dar la bienvenida al entonces líder, Brezhnev, de 71 años, y a su mano derecha, Konstantin Chernenko, de 67. Fue un momento histórico, ya que estos cuatro hombres dirigirían la URSS hasta su desaparición. Dos meses después, a la edad de 47 años, Gorbachov se convirtió en secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Fue el punto de partida de su carrera nacional. Ese lujoso balneario de la región de Stavropol desempeñó un gran papel en su carrera. Se le apodó el "secretario de los minerales", tanto en referencia a este elemento como porque no le gustaba la bebida. Durante la "perestroika", se hizo conocido –y odiado– por sus campañas contra el alcohol y por el arranque de viñas.

¿Qué papel desempeñó su esposa Raisa Titarenko?

Eran una pareja muy unida, eran compañeros. Se conocieron muy jóvenes, en 1953. Ella estaba más avanzada que él intelectualmente, pero él ya demostraba su talento político al ser brillante, no en sus estudios, sino en su capacidad para dirigir grupos de estudiantes, es decir, para supervisarlos y también para protegerlos. Raisa Gorbacheva escribió una tesis de sociología sobre la vida de los pueblos rusos de la región de Stavropol. En aquella época, la sociología era todavía una ciencia nueva y sospechosa, porque en la URSS la sociología (una ciencia "burguesa" nacida en Occidente) no debía competir con el dogma: el marxismo-leninismo. Lo que estaba haciendo era nuevo, algo inédito. Recorrió el campo con Gorbachov, ella ocupada con su tesis, él con su carrera política. Hablaban mucho, debatían mucho, caminaban juntos. Esto familiarizó a Gorbachov con los problemas del campo y también con el mundo de la sociología. En los años 80, surgió una nueva escuela de sociología en Novosibirsk, a cuya cabeza estaba Tatyana Zaslavskaya, quien, en 1983, redactó un informe en el que, con mucha prudencia, se hacía un balance del fracaso de la URSS y de todos los bloqueos y disfunciones de la sociedad soviética. Este documento describe el panorama en el que Gorbachov llegó al poder y prefigura todos los retos a los que tendrá que enfrentarse y que le llevarán a poner en marcha la perestroika y la glasnost, esa voluntad de reestructurar el sistema soviético. Pero no funcionó, porque seis años después la URSS se derrumbó.

¿Cómo explicar el desfase entre su imagen en Occidente y en su país?

A Gorbachov se le asocia con el peor período que ha conocido Rusia en treinta o cuarenta años, con el colapso de la URSS, que representó una terrible humillación no sólo en Rusia, sino en las demás repúblicas soviéticas. Y al recuerdo del declive de Rusia como potencia.

