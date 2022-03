La invasión rusa hace saltar por los aires los mercados agrícolas de todo el mundo

Parece que se han conjurado. Para las organizaciones agrícolas profesionales reunidas en el Salón Agrícola de la Puerta de Versalles, en París, la población francesa no tiene de qué preocuparse, mientras que Ucrania, país de grandes cultivos, está bajo el fuego de los bombardeos rusos. "Tenemos reservas", "Francia es una potencia exportadora", "Somos autosuficientes en trigo blando, no nos va a faltar pan"..., nos dicen en los pasillos de la feria. Circulen, no hay nada que ver.

Sin embargo, desde el 24 de febrero, los cargamentos de productos agrícolas están bloqueados en los principales puertos ucranianos del mar de Azov y del mar Negro, en Mariúpol, Odesa y Mikolaiv. En Jersón, un buque de carga fue alcanzado por un misil el miércoles durante el bombardeo en el que el Ejército de Vladimir Putin tomó el control de este puerto estratégico. Grandes cantidades de cereales y legumbres para la exportación permanecen bloqueadas y los precios se han disparado. El jueves por la tarde, la cotización del trigo en el mercado alcanzó un nuevo récord: 381 euros la tonelada.

"Nunca hemos conocido semejantes niveles, ni siquiera en 2014-2015, cuando comenzaron los conflictos en Ucrania", explica Sébastien Abis, analista geopolítico del Iris (Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas). "Porque este aumento repentino se suma a un aumento general de los precios que ya se estaba produciendo. Antes del estallido de la guerra, el precio de las materias primas estaba en su nivel más alto de los últimos 15 años. La crisis del covid ha tensado el mercado en todo el mundo".

A esto hay que añadir el coste creciente de los fertilizantes químicos utilizados masivamente en los cultivos de campo, con el aumento del precio del gas necesario para fabricarlos, lo que se suma al aumento de los costes de producción. Para los profesionales, las repercusiones ya se dejan sentir: en la agricultura convencional, se utiliza una media de 180 kg de abono nitrogenado por hectárea de trigo. Los puntos de venta en Ucrania de las empresas de semillas -que en esta época del año preparan sus entregas para la próxima temporada de siembra- están bloqueados... En resumen, los mercados agrícolas nunca han conocido semejante deflagración.

Los que más dificultades deben hacer frente en este clima de inseguridad alimentaria son, por supuesto, los ucranianos. Entre las fábricas que cierran y los hombres movilizados por el Ejército, los problemas de abastecimiento debidos a la guerra y las campañas de siembra que no pueden llevarse a cabo –las primeras cosechas del año se plantan hacia marzo-abril– el país corre grandes riesgos. "Aunque la guerra terminara allí, nos esperan dos o tres años de riesgos", afirma Jean-François Loiseau, presidente de la asociación Intercéréales, que representa a los agricultores franceses. Está claro que la próxima cosecha no producirá los rendimientos habituales.

Pero es también en el Magreb, en Egipto y en el Líbano donde la crisis alimentaria podría plantearse muy rápidamente. Porque estos países, grandes consumidores de pan, dependen completamente de las importaciones de trigo ucraniano. "Están entre los mayores compradores de trigo del mundo y no tienen existencias más allá de un trimestre", dice Sébastien Abis, autor también del libro Le Démeter 2022. Alimentations: les nouvelles frontières (Iris éditions). Otros expertos del mercado hablan de stocks de sólo tres o cuatro semanas.

Conscientes de su debilidad, algunos de estos países, junto con otros grandes importadores de trigo ruso y ucraniano, se abstuvieron el miércoles en la votación de la resolución de Naciones Unidas que exigía que "Rusia cese inmediatamente el uso de la fuerza contra Ucrania". Marruecos, Argelia, China, India y varios países del África subsahariana no votaron en contra de la intervención rusa.

Un potencial de 100 millones de toneladas de grano

Todas estas economías están vinculadas al granero de trigo ucraniano y a sus ricos suelos, llamados chernoziom, especialmente los suelos negros fértiles que se extienden por enormes planicies. Ya en la época soviética, Ucrania aportaba gran parte de la producción agrícola de la URSS; desde la independencia, sus rendimientos no han dejado de aumentar, especialmente en la última década. Por solo dar algunas cifras, en 2021 produjo 85,7 millones de toneladas de cereales y leguminosas: más de 32 millones de toneladas de trigo (quinto exportador mundial; un volumen prácticamente equivalente a la producción francesa), casi 42 millones de toneladas de maíz (cuarto exportador mundial; 3,5 veces la producción francesa) y más de 16 millones de toneladas de semillas de girasol (primer exportador mundial; 10 veces la producción francesa), según cifras del servicio de estadística del gobierno ucraniano.

Una economía prometedora. Según un análisis elaborado por el Ministerio de Agricultura en 2018, el potencial de la agricultura ucraniana "alcanzable en los próximos diez años" era de "más de 100 millones de toneladas de grano, 80 de las cuales están destinadas a los mercados extranjeros". "Ucrania tiene una posición geográfica estratégica para las exportaciones", decía la nota.

Para la Unión Europea, con la que Ucrania ha intensificado sus intercambios comerciales desde la aplicación del acuerdo de asociación, cuya impugnación por parte del Kremlin estuvo en el origen de la revolución del Maidán en el invierno de 2013-2014, es nada menos que la mitad del maíz que le suministra Ucrania. Se trata de maíz no transgénico, a diferencia del continente americano, y se destina principalmente a la alimentación animal, al igual que la torta de girasol (el residuo de las semillas una vez extraído el aceite). Los mayores compradores de estos productos son España, Italia, Alemania, Países Bajos y Francia.

Este último, con sus granjas intensivas de cerdo y aves de corral, se ha convertido en un gran consumidor de maíz y girasol ucranianos. Además, la harina de girasol, rica en proteínas, permite reducir el consumo de torta de soja, que crece en tierras deforestadas en la Amazonia...

En esta onda expansiva mundial, en Francia son sobre todo los agricultores los que van a sufrir. Por supuesto, Francia tiene reservas y puede reorientar parte de sus importaciones. Pero más que un problema de volúmenes, es un problema de precios. "Aunque el material esté disponible, la cuestión es cuánto tiempo podremos comprarlo a un precio tan elevado", afirma el investigador Sébastien Abis.

Es la segunda vez en dos años que se plantea la cuestión del suministro de alimentos. Quizá debamos empezar a pensar Anne Richard — Directora de Inaporc

En el sector ganadero, donde los precios de venta no han hecho más que bajar en los últimos años, los precios de los piensos están alcanzando máximos históricos. "En el sector porcino, el coste de los piensos representa actualmente el 80% de los costes de producción. En el sector avícola también es muy importante: el 65%", explica Anne Richard, directora de Inaporc, la organización interprofesional del sector porcino. Los productores están vendiendo actualmente con pérdidas. Si no se hace nada, los agricultores desaparecerán.

Antes de la guerra de Ucrania, el Gobierno francés había prometido 270 millones de euros de ayuda para este sector, que ya estaba en dificultades. El director de la organización interprofesional del cerdo espera una ayuda adicional de la Comisión Europea. Pero más allá de eso, esta situación extremadamente tensa le plantea interrogantes.

"Vamos de crisis en crisis. Sufrimos el covid. Ahora Ucrania. Es la segunda vez en dos años que se plantea la cuestión del suministro de alimentos. Quizá debamos empezar a reflexionar. ¿No es un poco tarde para darse cuenta de esto...?" En efecto. Hasta el covid, no pensábamos que pudiera haber riesgo de escasez. Tanto es así que no nos importaba la soberanía alimentaria. Y los ciudadanos se volvieron muy exigentes con el medio ambiente, el bienestar de los animales... porque no había miedo a la escasez.

Para este representante de uno de los pesos pesados de los lobbies de la carne en Francia, ahora es necesario "tomarse un descanso" de este "montón de normas". En cualquier caso, no se plantea una reducción del tamaño de las explotaciones, lo que permitiría depender menos de las importaciones de alimentos para animales.

Por parte de los grandes productores de cereales, la guerra en Ucrania es también una oportunidad para mover las líneas. La actual situación crítica en el Magreb y Oriente Medio nos recuerda que el trigo ucraniano ha sustituido a las exportaciones francesas en estas regiones. Durante los últimos doce años, Rusia y Ucrania han hecho enormes progresos en sus rendimientos de trigo", señala Jean-François Loiseau. Sus precios son más bajos que los nuestros, y ha faltado diplomacia; hemos perdido mercados. Nuestros dirigentes parecen haber descubierto el problema, ¡pero hace tiempo que está ahí!

Para este gestor agrícola, que también dirige una de las principales cooperativas de cereales de Francia, Axereal, es el momento de avanzar. "Europa y Francia deben rearmar absolutamente su agricultura y su agroalimentación. Necesitamos una estrategia ambiciosa. Guillaume Chartier, miembro de la Federación Francesa de Productores de Oleaginosas y Proteínas (la familia de plantas a la que pertenece el girasol), también dijo: "Tenemos que recuperar nuestros medios de producción. Con lo que está ocurriendo en Ucrania, pero incluso sin eso, es absurdo limitar nuestra capacidad de producción.

El subtexto de estas palabras, recogidas en los últimos días en el Salón de la Agricultura, es el deseo de tener más libertad para producir más en el territorio de la Unión Europea. Y de dejar de liarse con promesas medioambientales de la nueva PAC (Política Agrícola Común).

Sólo el Ministerio de Agricultura alemán ha expresado su temor a que las ambiciones agroecológicas queden en el olvido tras la guerra de Ucrania

El miércoles, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, este es precisamente el mensaje que se envió a los grandes agricultores europeos: en una conferencia de prensa conjunta, el Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y el Ministro francés, Julien Denormandie, dijeron que estaban trabajando para que tierras en barbecho volvieran a producir.

Hasta ahora, dejar las tierras sin cultivar durante más de cinco años permitía obtener ciertas subvenciones de la PAC. Esta medida ecológica fue un pequeño paso hacia una agricultura menos productivista y más respetuosa con los ecosistemas.

También se esperaban otras medidas, con la estrategia "de la granja a la mesa", el capítulo agrícola del "Pacto Verde" de la Comisión Europea para luchar contra el cambio climático... Una hoja de ruta combatida desde hace meses por los defensores de la agricultura productivista y por varios Estados miembros, entre ellos Francia. La guerra en Ucrania obviamente favorece su agenda.

Por el momento, sólo el Ministerio de Agricultura alemán –dirigido por un ecologista, Cem Özdemir– ha expresado su temor a ver cómo las ambiciones agroecológicas europeas se quedan en el camino a causa de la guerra en Ucrania. Julien Denormandie, al frente de estas cuestiones durante la Presidencia francesa de la UE, no ha sido tan cauto. "La soberanía alimentaria debe ser una prioridad política. La gravedad del momento nos recuerda que debemos preocuparnos por la seguridad alimentaria", respondió en respuesta a una pregunta de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

